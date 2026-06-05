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Главная Новости дня Смертельное ДТП в Киеве: водитель оказался серийным нарушителем ПДД

Смертельное ДТП в Киеве: водитель оказался серийным нарушителем ПДД

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Дата публикации 5 июня 2026 20:35
Смертельное ДТП в Киеве: водитель оказался серийным нарушителем ПДД
ДТП в Киеве унесло жизни четырех человек, включая ребенка. Фото: Новини.LIVE

Виновником смертельной аварии в Киеве с четырьмя погибшими оказался 49-летний руководитель религиозной общины. Мужчина ранее постоянно попадал в поле зрения правоохранителей за систематическое нарушение правил дорожного движения и превышение скорости. Только в течение этого года водитель уже успел стать непосредственным участником двух других дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Киевской городской прокуратуры.

Детали трагедии в Киеве

Оказалось, что задержанный водитель до этой катастрофы уже имел за плечами четыре зафиксированные дорожные аварии.

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Виновника аварии зажало в автомобиле. Фото: ГСЧС Киева

Сегодня из-за его действий на месте происшествия сразу погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое киевлян получили травмы различной степени тяжести, а самого виновника из разбитого салона автомобиля пришлось доставать спасателям.

Смертельное ДТП в Киеве: водитель оказался серийным нарушителем ПДД - фото 1
Изуродованный автомобиль на месте ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сейчас водитель находится под охраной в больнице, куда его госпитализировали после ДТП. Прокуроры уже собирают материалы для официального объявления подозрения из-за нарушения правил безопасности, что привело к гибели нескольких человек.

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Смертельное ДТП в Киеве: водитель оказался серийным нарушителем ПДД - фото 2
Место ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, водителем является Павел Плешивцев, 1976 года рождения. Он является руководителем религиозной общины.

Смертельное ДТП в Киеве: водитель оказался серийным нарушителем ПДД - фото 3
Автомобиль патрульной полиции на месте аварии в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE ранее, в Фастовском районе Киевской области автомобиль врезался в электросамокат, на котором катались двое детей. В результате ДТП десятилетний мальчик скончался на месте. Другого 8-летнего мальчика врачи забрали в медицинское учреждение с многочисленными тяжелыми травмами.

Также мы сообщали, что 5 июня на Харьковщине перевернулся автобус с учениками и учителями. В результате аварии несколько детей и взрослых получили травмы различной степени тяжести.

ДТП Киев смерть
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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