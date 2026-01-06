Мадуро защищает адвокат, который оправдал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж с адвокатом Барри Поллаком. Фото: Getty Images

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро, которого захватили спецназовцы США, выбрал для своей защиты в американском суде адвоката Барри Поллака. Он ранее представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу о шпионаже.

Об этом пишет NBC News.

Что известно о Барри Поллаке

Издание пишет, что коллеги характеризуют Поллака как "придирчивого" адвоката, который специализируется на делах, где право пересекается с геополитикой.

Кроме дела основателя WikiLeaks, он оправдал бывшего бухгалтера энергетического гиганта Enron, которого обвиняли в мошенничестве.

Кроме того, Поллаку удалось добиться отмены приговора и снятия всех обвинений с жителя Нью-Йорка Мартина Танклеффа, который провел 17 лет в тюрьме из-за ложного обвинения в убийстве родителей.

Что известно о деле основателя WikiLeaks

Джулиана Ассанжа обвиняли в незаконном получении и разглашении секретных данных (в частности, в рамках Закона о шпионаже), а также в заговоре с целью компьютерного взлома. Ему инкриминировали 18 пунктов обвинения, поэтому максимальное наказание могло достигать 175 лет заключения.

Речь идет о публикации тысяч секретных документов о войнах в Ираке и Афганистане, что, по версии следствия, поставило под угрозу национальную безопасность США.

В результате Ассанж признал вину лишь по одному пункту обвинения в обмен на приговор, равный уже отбытому сроку в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. Это позволило ему выйти на свободу.

Что известно о похищении Мадуро

3 января президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену.

Впоследствии в Белом доме опубликовали кадры с задержанным Мадуро.

Мадуро были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотиков и оружия. В то же время он и его жена Силия Флорес, которую представляет другой защитник, ветеран прокуратуры Хьюстона Марк Доннелли, не признали себя виновными по предъявленным обвинениям, в частности в заговоре с целью наркотерроризма.

Напомним, недавно Трамп заявил, что не исключает повторной военной операции в Венесуэле.

После задержания Мадуро вице-президент Венесуэлы предложила Трампу "сбалансированные отношения".