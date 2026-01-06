Відео
Україна
Головна Новини дня Мадуро в суді представляє відомий в США адвокат — кого захищав

Мадуро в суді представляє відомий в США адвокат — кого захищав

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 12:13
Мадуро захищає адвокат, який виправдав засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа
Джуліан Ассанж із адвокатом Баррі Поллаком. Фото: Getty Images

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро, якого захопили спецпризначенці США, обрав для свого захисту в американському суді адвоката Баррі Поллака. Він раніше представляв інтереси засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у справі про шпигунство.

Про це пише NBC News.

Читайте також:

Що відомо про Баррі Поллака

Видання пише, що колеги характеризують Поллака як "прискіпливого" адвоката, який спеціалізується на справах, де право перетинається з геополітикою.

Окрім справи засновника WikiLeaks, він виправдав колишнього бухгалтера енергетичного гіганта Enron, якого звинувачували у шахрайстві.

Крім того, Поллаку вдалося домогтися скасування вироку та зняття всіх звинувачень із жителя Нью-Йорка Мартіна Танклеффа, який провів 17 років у в'язниці через помилкове звинувачення у вбивстві батьків.

Що відомо про справу засновника WikiLeaks

Джуліана Ассанжа звинувачували у незаконному отриманні та розголошенні секретних даних (зокрема, у рамках Закону про шпигунство), а також у змові з метою комп'ютерного злому. Йому інкримінували 18 пунктів звинувачення, тому максимальне покарання могло сягати 175 років ув'язнення.

Йдеться про публікацію тисяч секретних документів про війни в Іраку та Афганістані, що, за версією слідства, поставило під загрозу національну безпеку США.

У результаті Ассанж визнав провину лише за одним пунктом звинувачення в обмін на вирок, що дорівнював уже відбутому терміну у в'язниці суворого режиму Белмарш у Великій Британії. Це дозволило йому вийти на волю.

Що відомо про викрадення Мадуро

3 січня президент США Дональд Трамп заявив, що США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та вивезли з країни президента Ніколаса Мадуро та його дружину.

Згодом у Білому дому опублікували кадри із затриманим Мадуро.

Мадуро були пред'явлені звинувачення у незаконному зберіганні наркотиків та зброї. Водночас він та його дружина Сілія Флорес, яку представляє інший захисник, ветеран прокуратури Х'юстона Марк Доннеллі, не визнали себе винними за висунутими звинуваченнями, зокрема у змові з метою наркотероризму.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що не виключає повторної військової операції в Венесуелі

Після затримання Мадуро віце-президентка Венесуели запропонувала Трампу "збалансовані відносини".

США суд адвокат Венесуела Ніколас Мадуро
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
