Ніколаса Мадуро привезли до суду на Мангеттені — який вирок йому загрожує

Затриманий Ніколас Мадуро. Фото: Reuters

Скинутого венесуельського президента Ніколаса Мадуро доправили до федерального суду Південного округу Нью-Йорка, де 5 січня відбудеться перше слухання у його справі. Проти нього висунуто низку тяжких обвинувачень, зокрема пов'язаних із наркотероризмом.

Про це повідомляють Associated Press та The New York Times.

У Нью-Йорку судитимуть Мадуро

Як повідомляється, агенти Управління боротьби з наркотиками США вивели Мадуро з ізолятора в Брукліні та гелікоптером доставили до будівлі федерального суду на Манхеттені. Засідання призначене на 19:00 за київським часом. Разом із ним до суду доставили і його дружину Сілію Флорес.

За словами генеральної прокурорки США Пем Бонді, проти Мадуро висунуто такі обвинувачення: змова з наркотероризмом, змова щодо імпорту кокаїну, володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями та змова з метою володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями проти США.

У разі визнання винним Мадуро, за оцінками американських ЗМІ, найімовірніше проведе решту життя за ґратами або може зіткнутися з ще суворішим вироком. Частина федеральних злочинів, пов'язаних із наркотиками, за певних обставин може каратися смертною карою, хоча зазвичай це стосується справ безпосередньо пов'язаних з убивствами.

У своєму дописі в соцмережі X Бонді пообіцяла жорстку реакцію американської системи правосуддя. Водночас вона не уточнила, яке саме покарання Міністерство юстиції США вимагатиме у разі обвинувального вироку.

"Мадуро та його дружина Сілія Флорес незабаром зіштовхнуться з усією люттю американського правосуддя на американській землі в американських судах", — заявила вона.

Нагадаємо, напередодні силовики США демонстративно провезли затриманого Мадуро вулицями Нью-Йорка в фургоні з відчиненими дверима.

А також віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила про готовність діалогу зі США.