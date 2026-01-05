Николаса Мадуро привезли в суд на Манхэттене — какой приговор ему грозит

Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке — какой срок ему грозит
Свергнутого венесуэльского президента Николаса Мадуро доставили в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где 5 января состоится первое слушание по его делу. Против него выдвинут ряд тяжких обвинений, в частности связанных с наркотерроризмом.
Об этом сообщают Associated Press и The New York Times.
В Нью-Йорке будут судить Мадуро
Как сообщается, агенты Управления по борьбе с наркотиками США вывели Мадуро из изолятора в Бруклине и вертолетом доставили в здание федерального суда на Манхэттене. Заседание назначено на 19:00 по киевскому времени. Вместе с ним в суд доставили и его жену Силию Флорес.
По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, против Мадуро выдвинуты следующие обвинения: заговор с наркотерроризмом, заговор по импорту кокаина, владение автоматическим оружием и взрывными устройствами и заговор с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против США.
В случае признания виновным Мадуро, по оценкам американских СМИ, скорее всего проведет остаток жизни за решеткой или может столкнуться с еще более суровым приговором. Часть федеральных преступлений, связанных с наркотиками, при определенных обстоятельствах может караться смертной казнью, хотя обычно это касается дел, непосредственно связанных с убийствами.
В своей заметке в соцсети X Бонди пообещала жесткую реакцию американской системы правосудия. В то же время она не уточнила, какое именно наказание Министерство юстиции США потребует в случае обвинительного приговора.
"Мадуро и его жена Силия Флорес вскоре столкнутся со всей яростью американского правосудия на американской земле в американских судах", — заявила она.
Напомним, накануне силовики США демонстративно провезли задержанного Мадуро по улицам Нью-Йорка в фургоне с открытой дверью.
А также вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о готовности диалога с США.
