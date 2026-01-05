Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке — какой срок ему грозит

Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке — какой срок ему грозит

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 18:26
Николаса Мадуро привезли в суд на Манхэттене — какой приговор ему грозит
Задержанный Николас Мадуро. Фото: Reuters

Свергнутого венесуэльского президента Николаса Мадуро доставили в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где 5 января состоится первое слушание по его делу. Против него выдвинут ряд тяжких обвинений, в частности связанных с наркотерроризмом.

Об этом сообщают Associated Press и The New York Times.

Реклама
Читайте также:

В Нью-Йорке будут судить Мадуро

Как сообщается, агенты Управления по борьбе с наркотиками США вывели Мадуро из изолятора в Бруклине и вертолетом доставили в здание федерального суда на Манхэттене. Заседание назначено на 19:00 по киевскому времени. Вместе с ним в суд доставили и его жену Силию Флорес.

По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, против Мадуро выдвинуты следующие обвинения: заговор с наркотерроризмом, заговор по импорту кокаина, владение автоматическим оружием и взрывными устройствами и заговор с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против США.

В случае признания виновным Мадуро, по оценкам американских СМИ, скорее всего проведет остаток жизни за решеткой или может столкнуться с еще более суровым приговором. Часть федеральных преступлений, связанных с наркотиками, при определенных обстоятельствах может караться смертной казнью, хотя обычно это касается дел, непосредственно связанных с убийствами.

В своей заметке в соцсети X Бонди пообещала жесткую реакцию американской системы правосудия. В то же время она не уточнила, какое именно наказание Министерство юстиции США потребует в случае обвинительного приговора.

"Мадуро и его жена Силия Флорес вскоре столкнутся со всей яростью американского правосудия на американской земле в американских судах", — заявила она.

Напомним, накануне силовики США демонстративно провезли задержанного Мадуро по улицам Нью-Йорка в фургоне с открытой дверью.

А также вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о готовности диалога с США.

США суд арест Венесуэла Николас Мадуро
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации