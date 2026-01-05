Николаса Мадуро привезли в суд на Манхэттене — какой приговор ему грозит

Задержанный Николас Мадуро. Фото: Reuters

Свергнутого венесуэльского президента Николаса Мадуро доставили в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где 5 января состоится первое слушание по его делу. Против него выдвинут ряд тяжких обвинений, в частности связанных с наркотерроризмом.

Об этом сообщают Associated Press и The New York Times.

Реклама

Читайте также:

В Нью-Йорке будут судить Мадуро

Как сообщается, агенты Управления по борьбе с наркотиками США вывели Мадуро из изолятора в Бруклине и вертолетом доставили в здание федерального суда на Манхэттене. Заседание назначено на 19:00 по киевскому времени. Вместе с ним в суд доставили и его жену Силию Флорес.

По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, против Мадуро выдвинуты следующие обвинения: заговор с наркотерроризмом, заговор по импорту кокаина, владение автоматическим оружием и взрывными устройствами и заговор с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против США.

В случае признания виновным Мадуро, по оценкам американских СМИ, скорее всего проведет остаток жизни за решеткой или может столкнуться с еще более суровым приговором. Часть федеральных преступлений, связанных с наркотиками, при определенных обстоятельствах может караться смертной казнью, хотя обычно это касается дел, непосредственно связанных с убийствами.

В своей заметке в соцсети X Бонди пообещала жесткую реакцию американской системы правосудия. В то же время она не уточнила, какое именно наказание Министерство юстиции США потребует в случае обвинительного приговора.

"Мадуро и его жена Силия Флорес вскоре столкнутся со всей яростью американского правосудия на американской земле в американских судах", — заявила она.

Напомним, накануне силовики США демонстративно провезли задержанного Мадуро по улицам Нью-Йорка в фургоне с открытой дверью.

А также вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о готовности диалога с США.