Трамп обвинил президента Колумбии в наркоторговле — что ответил Петр

Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что он является наркоторговцем. Он заявил, что его "имя не фигурирует в судебных протоколах".

Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 5 января.

Заявление Петра

"Перестань клеветать на меня, господин Трамп... Так не угрожают президенту Латинской Америки, который вышел из вооруженной борьбы, а затем из борьбы народа Колумбии за мир", — сказал Петр.

Также Петр резко раскритиковал военные действия администрации Трампа в регионе и обвинил Вашингтон в похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро "без законных оснований".

Предыстория

Трамп, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, резко раскритиковал колумбийского лидера и назвал его "больным человеком". Кроме того, прозвучали обвинения Петра в производстве и поставке кокаина в Соединенные Штаты.

