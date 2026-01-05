Трамп обвинил президента Колумбии в наркоторговле — что ответил Петр

Лидер Колумбии ответил Трампу на обвинения в наркоторговле
Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что он является наркоторговцем. Он заявил, что его "имя не фигурирует в судебных протоколах".
Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 5 января.
Заявление Петра
"Перестань клеветать на меня, господин Трамп... Так не угрожают президенту Латинской Америки, который вышел из вооруженной борьбы, а затем из борьбы народа Колумбии за мир", — сказал Петр.
Также Петр резко раскритиковал военные действия администрации Трампа в регионе и обвинил Вашингтон в похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро "без законных оснований".
Предыстория
Трамп, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, резко раскритиковал колумбийского лидера и назвал его "больным человеком". Кроме того, прозвучали обвинения Петра в производстве и поставке кокаина в Соединенные Штаты.
Напомним, ранее вице-президент Венесуэлы заявила о готовности к диалогу с американскими властями.
