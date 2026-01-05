Відео
Головна Новини дня Лідер Колумбії відповів Трампу на звинувачення в наркоторгівлі

Лідер Колумбії відповів Трампу на звинувачення в наркоторгівлі

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 12:01
Трамп звинуватив президента Колумбії в наркоторгівлі — що відповів Петро
Густаво Петро. Фото: Reuters

Президент Колумбії Густаво Петро відреагував на звинувачення президента США Дональда Трампа у тому, що він є наркоторговцем. Він заявив, що його "ім'я не фігурує в судових протоколах".

Про це повідомляє The Guardian у понеділок, 5 січня.

Заява Петра

Заява Петра

"Перестань зводити на мене наклепи, пане Трамп... Так не погрожують президенту Латинської Америки, який вийшов зі збройної боротьби, а потім з боротьби народу Колумбії за мир", — сказав Петро.

Також Петро різко розкритикував військові дії адміністрації Трампа в регіоні та звинуватив Вашингтон у викраденні президента Венесуели Ніколаса Мадуро "без законних підстав".

Передісторія

Трамп, спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, різко розкритикував колумбійського лідера та назвав його "хворим чоловіком". Крім того,  пролунали звинувачення Петра у виробництві та постачанні кокаїну до Сполучених Штатів. 

Нагадаємо, раніше віцепрезидентка Венесуели заявила про готовність до діалогу з американською владою.

Також Трамп розповів, який острів потрібен Сполученим Штатам Америки.

США наркотики Дональд Трамп наркоторгівля Колумбія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
