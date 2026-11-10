Мемориал на главной площади Кракова в Польше, установленный в память о жертвах трагической стрельбы, произошедшей 7 ноября 2026 года. Фото: Новини.LIVE

9 ноября на Главной площади Кракова в Польше прошла акция солидарности в память о погибших во время стрельбы, произошедшей двумя днями ранее. По состоянию на 10 ноября в центре города по-прежнему находится спонтанный мемориал с множеством свечей, лампадок и цветов. Жители и гости Кракова продолжают чтить память погибших.

На месте событий побывала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Мемориал на месте стрельбы в Кракове

После трагедии горожане и гости Кракова начали приносить цветы и зажигать свечи в память о погибших. Так образовался стихийный мемориал в центре города.

Мемориал со свечами и цветами на площади Главного рынка Кракова. Фото: Новини.LIVE

К чествованию памяти погибших присоединяются люди разного возраста.

Отверстие от пули в стеклянной витрине ресторана после стрельбы. Фото: Reuters

Они оставляют цветы и лампадки, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и почтить память жертв нападения.

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Как в Кракове почтили память погибших 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, на Главной площади состоялось тихое шествие памяти.

Тихая процессия памяти в Кракове. Фото: Reuters

В ней приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск. Несмотря на политические разногласия, они шли по площади бок о бок.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время тихого шествия в Кракове. Фото: Reuters

Во время акции с башни Мариацкого костела прозвучала композиция "The Sound of Silence" группы Simon & Garfunkel.

Президент Польши Кароль Навроцкий, мэр Кракова Лукаш Гибала и премьер-министр Польши Дональд Туск зажигают и ставят свечи у мемориала во время Марша тишины. Фото: Reuters

После этого участники церемонии помолились за погибших.

Марш молчания в Кракове в память о жертвах массовой стрельбы. Фото: Reuters

"Краков всегда будет городом гордым, гостеприимным и открытым", — заявил мэр Кракова Лукаш Гибала.

Стихийный мемориал из свечей и цветов в Кракове. Фото: Reuters

Что известно о стрельбе в Кракове

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 7 ноября, на Главной площади Кракова произошла стрельба. 24-летний мужчина открыл огонь по людям в центре города. В результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Среди жертв и пострадавших были иностранцы из Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии. В Польше объявили национальный траур на 8 и 9 ноября.

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Он также сообщил, что поддерживает связь с соответствующими службами. Полиция подтвердила, что подозреваемый был гражданином Польши, и опровергла информацию о возможном сообщнике.

Впоследствии в Островце-Свентокшиском правоохранители обнаружили тела родителей и сестры подозреваемого. Следователи проверяли версию, согласно которой мужчина убил родственников перед тем, как отправиться в Краков.

Сам нападавший скончался в больнице утром 9 ноября. До этого он находился в критическом состоянии и перенёс несколько операций.