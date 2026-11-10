Мемориал із на головній площі Кракова у Польщі, створений на згадку про жертв трагічної стрілянини, що сталася 7 листопада 2026 року. Фото: Новини.LIVE

9 листопада на Головному ринку Кракова у Польщі відбулася акція солідарності на згадку про загиблих під час стрілянини, яка сталася двома днями раніше. Станом на 10 листопада у центрі міста залишається стихійний меморіал із безліччю свічок, лампадок і квітів. Жителі та гості Кракова продовжують вшановувати пам'ять загиблих.

На місці подій побувала журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Меморіал на місці стрілянини у Кракові

Після трагедії містяни та гості Кракова почали приносити квіти й запалювати свічки на згадку про загиблих. Так утворився стихійний меморіал у центрі міста.

Мемориал зі свічками та квітами на Головному ринку Кракова. Фото: Новини.LIVE

До вшанування пам'яті загиблих долучаються люди різного віку.

Отвір від кулі у скляній вітрині ресторану після стрілянини. Фото: Reuters

Вони залишають квіти та лампадки, щоб висловити співчуття родинам загиблих і вшанувати пам'ять жертв нападу.

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Сліди від куль на стіні будівлі та меморіал із квітами й лампадками у Старому місті Кракова. Фото: Reuters

Як у Кракові вшанували загиблих 9 листопада

У понеділок, 9 листопада, на Головному ринку відбулася тиха хода пам'яті.

Тиха хода пам'яті у Кракові. Фото: Reuters

У ній взяли участь президент Польщі Кароль Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск. Попри політичні розбіжності, вони пройшли площею поруч.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час тихої ходи у Кракові. Фото: Reuters

Під час акції з вежі Маріацького костелу прозвучала композиція "The Sound of Silence" гурту Simon & Garfunkel.

Президент Польщі Кароль Навроцький, мер Кракова Лукаш Гібала та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запалюють і встановлюють свічки на пам'ятному меморіалі під час Маршу тиші. Фото: Reuters

Після цього учасники вшанування помолилися за загиблих.

Марш мовчання у Кракові в пам’ять про жертв масової стрілянини. Фото: Reuters

"Краків завжди буде містом гордим, гостинним і відкритим", — заявив мер Кракова Лукаш Гібала.

Стихійний мемориал зі свічок і квітів у Кракові. Фото: Reuters

Що відомо про стрілянину у Кракові

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 7 листопада, на Головному ринку Кракова сталася стрілянина. 24-річний чоловік відкрив вогонь по людях у центрі міста. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Серед жертв і постраждалих були іноземці з Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. У Польщі оголосили національну жалобу на 8 і 9 листопада.

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим. Він також повідомив, що підтримує зв'язок із відповідними службами. Поліція підтвердила, що підозрюваний був громадянином Польщі, та спростувала інформацію про можливого спільника.

Згодом в Островці-Свентокшиському правоохоронці знайшли тіла батьків і сестри підозрюваного. Слідчі перевіряли версію, що чоловік убив родичів перед тим, як вирушити до Кракова.

Сам нападник помер у лікарні вранці 9 листопада. До цього він перебував у критичному стані та переніс кілька операцій.