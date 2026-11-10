Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Краків оговтується після стрілянини у центрі міста: фоторепортаж

Краків оговтується після стрілянини у центрі міста: фоторепортаж

Ua ru
10 листопада 2026 16:16
Репортаж
Стрілянина у Кракові: як місто оговтується від наслідків Новини.LIVE
Мемориал із на головній площі Кракова у Польщі, створений на згадку про жертв трагічної стрілянини, що сталася 7 листопада 2026 року. Фото: Новини.LIVE

9 листопада на Головному ринку Кракова у Польщі відбулася акція солідарності на згадку про загиблих під час стрілянини, яка сталася двома днями раніше. Станом на 10 листопада у центрі міста залишається стихійний меморіал із безліччю свічок, лампадок і квітів. Жителі та гості Кракова продовжують вшановувати пам'ять загиблих. 

На місці подій побувала журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Меморіал на місці стрілянини у Кракові

Після трагедії містяни та гості Кракова почали приносити квіти й запалювати свічки на згадку про загиблих. Так утворився стихійний меморіал у центрі міста.

Стихійний меморіал у Центрі Кракова 10 листопада
Мемориал зі свічками та квітами на Головному ринку Кракова. Фото: Новини.LIVE

До вшанування пам'яті загиблих долучаються люди різного віку.

Отвір від кулі у скляній вітрині ресторану після стрілянини, що сталася в листопаді 2026 року
Отвір від кулі у скляній вітрині ресторану після стрілянини. Фото: Reuters

Вони залишають квіти та лампадки, щоб висловити співчуття родинам загиблих і вшанувати пам'ять жертв нападу.

Читайте також:
Сліди від куль на стіні будівлі та меморіал із квітами й лампадками у Старому місті Кракова
Сліди від куль на стіні будівлі та меморіал із квітами й лампадками у Старому місті Кракова. Фото: Reuters

Як у Кракові вшанували загиблих 9 листопада

У понеділок, 9 листопада, на Головному ринку відбулася тиха хода пам'яті.

Тиха хода пам'яті у Кракові 9 листопада
Тиха хода пам'яті у Кракові. Фото: Reuters

У ній взяли участь президент Польщі Кароль Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск. Попри політичні розбіжності, вони пройшли площею поруч.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час тихої ходи у Кракові 9 листопада
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час тихої ходи у Кракові. Фото: Reuters

Під час акції з вежі Маріацького костелу прозвучала композиція "The Sound of Silence" гурту Simon & Garfunkel.

Президент Польщі Кароль Навроцький, мер Кракова Лукаш Гібала та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запалюють і встановлюють свічки на пам'ятному меморіалі під час Маршу тиші в Кракові 9 листопада 2026 року
Президент Польщі Кароль Навроцький, мер Кракова Лукаш Гібала та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запалюють і встановлюють свічки на пам'ятному меморіалі під час Маршу тиші. Фото: Reuters

Після цього учасники вшанування помолилися за загиблих.

Марш мовчання у Кракові в пам’ять про жертв масової стрілянини
Марш мовчання у Кракові в пам’ять про жертв масової стрілянини. Фото: Reuters

"Краків завжди буде містом гордим, гостинним і відкритим", — заявив мер Кракова Лукаш Гібала.

Стихійний мемориал зі свічок і квітів у Кракові
Стихійний мемориал зі свічок і квітів у Кракові. Фото: Reuters

Що відомо про стрілянину у Кракові

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 7 листопада, на Головному ринку Кракова сталася стрілянина. 24-річний чоловік відкрив вогонь по людях у центрі міста. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Серед жертв і постраждалих були іноземці з Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. У Польщі оголосили національну жалобу на 8 і 9 листопада.

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим. Він також повідомив, що підтримує зв'язок із відповідними службами. Поліція підтвердила, що підозрюваний був громадянином Польщі, та спростувала інформацію про можливого спільника.

Згодом в Островці-Свентокшиському правоохоронці знайшли тіла батьків і сестри підозрюваного. Слідчі перевіряли версію, що чоловік убив родичів перед тим, як вирушити до Кракова.

Сам нападник помер у лікарні вранці 9 листопада. До цього він перебував у критичному стані та переніс кілька операцій.

Польща меморіал стрілянина Краків
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації