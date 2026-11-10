Краків оговтується після стрілянини у центрі міста: фоторепортаж
9 листопада на Головному ринку Кракова у Польщі відбулася акція солідарності на згадку про загиблих під час стрілянини, яка сталася двома днями раніше. Станом на 10 листопада у центрі міста залишається стихійний меморіал із безліччю свічок, лампадок і квітів. Жителі та гості Кракова продовжують вшановувати пам'ять загиблих.
На місці подій побувала журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Меморіал на місці стрілянини у Кракові
Після трагедії містяни та гості Кракова почали приносити квіти й запалювати свічки на згадку про загиблих. Так утворився стихійний меморіал у центрі міста.
До вшанування пам'яті загиблих долучаються люди різного віку.
Вони залишають квіти та лампадки, щоб висловити співчуття родинам загиблих і вшанувати пам'ять жертв нападу.
Як у Кракові вшанували загиблих 9 листопада
У понеділок, 9 листопада, на Головному ринку відбулася тиха хода пам'яті.
У ній взяли участь президент Польщі Кароль Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск. Попри політичні розбіжності, вони пройшли площею поруч.
Під час акції з вежі Маріацького костелу прозвучала композиція "The Sound of Silence" гурту Simon & Garfunkel.
Після цього учасники вшанування помолилися за загиблих.
"Краків завжди буде містом гордим, гостинним і відкритим", — заявив мер Кракова Лукаш Гібала.
Що відомо про стрілянину у Кракові
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 7 листопада, на Головному ринку Кракова сталася стрілянина. 24-річний чоловік відкрив вогонь по людях у центрі міста. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Серед жертв і постраждалих були іноземці з Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. У Польщі оголосили національну жалобу на 8 і 9 листопада.
Президент Польщі Кароль Навроцький висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим. Він також повідомив, що підтримує зв'язок із відповідними службами. Поліція підтвердила, що підозрюваний був громадянином Польщі, та спростувала інформацію про можливого спільника.
Згодом в Островці-Свентокшиському правоохоронці знайшли тіла батьків і сестри підозрюваного. Слідчі перевіряли версію, що чоловік убив родичів перед тим, як вирушити до Кракова.
Сам нападник помер у лікарні вранці 9 листопада. До цього він перебував у критичному стані та переніс кілька операцій.