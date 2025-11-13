Зеленский о Миндиче — президент не может иметь друзей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время начала расследования в сфере энергетики он не общался с бизнесменом Тимуром Миндичем. Он подчеркнул, что у главы государства не может быть друзей.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

Общался ли Зеленский с Миндичем во время расследования

Зеленский заявил, что не общался с Миндичем с начала расследования о коррупции в энергетике. По его словам, сейчас необходимы приговоры для лиц, которые причастны к хищениям.

"Самое главное — это приговоры для тех людей, которые виноваты. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он пообещал поддержать полное расследование коррупционного скандала, который набрал обороты. Зеленский также сказал, что должен обеспечить, чтобы антикоррупционные органы имели все полномочия, и он не влиял на них

"В этом расследовании фигурируют бизнес и некоторые чиновники. Прежде всего, министры несут политическую ответственность, а затем, в зависимости от расследования и решений суда, — другую ответственность", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 10 ноября НАБУ пришло с обысками к Тимуру Миндичу. Однако за несколько часов до этого он выехал из Украины.

Дело касается масштабной коррупции в сфере энергетики Украины. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Незадолго НАБУ объявило подозрение Миндичу. Он является главным организатором преступной организации.

Также в САП сообщили, что на "пленках Миндича" фигурирует фамилия президента.

После этого Кабмин инициировал санкции против Миндича и Цукермана. Они оба сбежали за границу.