Зеленський про Міндіча — президент не може мати друзів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час початку розслідування у сфері енергетиці він не спілкувався з бізнесменом Тимуром Міндічем. Він наголосив, що у глави держави не може бути друзів.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Чи спілкувався Зеленський з Міндічем під час розслідування

Зеленський заявив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування про корупцію в енергетиці. За його словами, зараз необхідні вироки для осіб, які причетні до розкрадання.

"Найголовніше — це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", — наголосив глава держави.

Крім того, він пообіцяв підтримати повне розслідування корупційного скандалу, який набрав обертів. Зеленський також сказав, що має забезпечити, аби антикорупційні органи мали всі повноваження, і він не впливав на них

"У цьому розслідуванні фігурують бізнес і деякі урядовці. Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від розслідування та рішень суду, — іншу відповідальність", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Тимура Міндіча. Однак за кілька годин до цього він виїхав з України.

Справа стосується масштабної корупції у сфері енергетики України. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Незадовго НАБУ оголосило підозру Міндічу. Він є головним організатором злочинної організації.

Також в САП повідомили, що на "плівках Міндіча" фігурує прізвище президента.

Після цього Кабмін ініціював санкції проти Міндіча та Цукермана. Вони обидва втекли за кордон.