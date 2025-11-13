Зеленський про Міндіча — президент не може мати друзів

Корупція в енергетиці — чи спілкувався Зеленський з Міндічем
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час початку розслідування у сфері енергетиці він не спілкувався з бізнесменом Тимуром Міндічем. Він наголосив, що у глави держави не може бути друзів.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg.
Чи спілкувався Зеленський з Міндічем під час розслідування
Зеленський заявив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування про корупцію в енергетиці. За його словами, зараз необхідні вироки для осіб, які причетні до розкрадання.
"Найголовніше — це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", — наголосив глава держави.
Крім того, він пообіцяв підтримати повне розслідування корупційного скандалу, який набрав обертів. Зеленський також сказав, що має забезпечити, аби антикорупційні органи мали всі повноваження, і він не впливав на них
"У цьому розслідуванні фігурують бізнес і деякі урядовці. Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від розслідування та рішень суду, — іншу відповідальність", — підкреслив український лідер.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Тимура Міндіча. Однак за кілька годин до цього він виїхав з України.
Справа стосується масштабної корупції у сфері енергетики України. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Незадовго НАБУ оголосило підозру Міндічу. Він є головним організатором злочинної організації.
Також в САП повідомили, що на "плівках Міндіча" фігурує прізвище президента.
Після цього Кабмін ініціював санкції проти Міндіча та Цукермана. Вони обидва втекли за кордон.
