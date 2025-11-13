Відео
Корупція в енергетиці — чи спілкувався Зеленський з Міндічем

Корупція в енергетиці — чи спілкувався Зеленський з Міндічем

Дата публікації: 13 листопада 2025 13:59
Оновлено: 13:59
Зеленський про Міндіча — президент не може мати друзів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час початку розслідування у сфері енергетиці він не спілкувався з бізнесменом Тимуром Міндічем. Він наголосив, що у глави держави не може бути друзів.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg

Чи спілкувався Зеленський з Міндічем під час розслідування

Зеленський заявив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування про корупцію в енергетиці. За його словами, зараз необхідні вироки для осіб, які причетні до розкрадання. 

"Найголовніше — це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", — наголосив глава держави.

Крім того, він пообіцяв підтримати повне розслідування корупційного скандалу, який набрав обертів. Зеленський також сказав, що має забезпечити, аби антикорупційні органи мали всі повноваження, і він не впливав на них 

"У цьому розслідуванні фігурують бізнес і деякі урядовці. Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від розслідування та рішень суду, — іншу відповідальність", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Тимура Міндіча. Однак за кілька годин до цього він виїхав з України. 

Справа стосується масштабної корупції у сфері енергетики України. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. 

Незадовго НАБУ оголосило підозру Міндічу. Він є головним організатором злочинної організації.

Також в САП повідомили, що на "плівках Міндіча" фігурує прізвище президента

Після цього Кабмін ініціював санкції проти Міндіча та Цукермана. Вони обидва втекли за кордон. 

Володимир Зеленський скандал корупція Міненерго Тимур Міндіч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
