Король Чарльз бросил Трампу вызов по Украине: Politico

Король Чарльз и Дональд Трамп.

Британский король Чарльз III выступил с речью перед американским Конгрессом. Во время обращения он вспомнил об Украине и отметил, что Запад должен сохранить единство в ее поддержке. Эти слова были "завуалированным вызовом" для президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico, передает Новини.LIVE.

Слова короля Чарльза стали вызовом для Трампа

Как сообщает издание, в речи короля Чарльза промелькнул "завуалированный вызов" Трампу. В частности, британский монарх напомнил США о поддержке Запада после теракта, который произошел 11 сентября 2001 года.

"Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые задействовало статью 5... Мы ответили на призыв вместе, как это делал наш народ более века, бок о бок", — сказал король.

Politico отмечает, что эти слова стали тщательно спланированным отпором Трампу и его союзникам в Конгрессе. В частности, они опровергли неоднократные заявления президента США о бездействии Североатлантического альянса.

Читайте также:

"НАТО на самом деле было там, чтобы помочь Америке в трудную минуту", — говорится в материале.

Кроме того, король Чарльз связал события 25-летней давности с Украиной. Он отметил, что сегодня Запад должен сохранить единство, чтобы поддержать наше государство и народ в борьбе с Россией.

"Сегодня нужна такая же непоколебимая решимость для защиты Украины и ее смелого народа — чтобы обеспечить действительно справедливый и длительный мир", — сказал король Чарльз.

Издание считает, что такие слова короля являются прямым призывом к Трампу и республиканцам сохранить американскую поддержку Украины в противостоянии российскому вторжению.

Визит короля Чарльза в США

Как сообщали Новини.LIVE, король Великобритании Чарльз III прибыл в США 27 апреля в сопровождении королевы Камиллы. Впервые за 19 лет королевская чета посетила Соединенные Штаты Америки.

Во время визита монарх встретился с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной. Это произошло в рамках официального мероприятия, организованного послом Соединенного Королевства в США. Чарльз III выразил свою поддержку украинскому народу.

Во время визита короля Чарльза впервые в истории в США состоялся военный парад в честь британского монарха. Событие подчеркнуло союзнические отношения между странами.