Король Чарльз кинув Трампу виклик щодо України: Politico

Король Чарльз та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Британський король Чарльз ІІІ виступив з промовою перед американським Конгресом. Під час звернення він згадав про Україну та наголосив на тому, що Захід має зберегти єдність у її підтримці. Ці слова були "завуальованим викликом" для президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico, передає Новини.LIVE.

Слова короля Чарльза стали викликом для Трампа

Як повідомляє видання, у промові короля Чарльза промайнув "завуальований виклик" Трампу. Зокрема, британський монарх нагадав США про підтримку Заходу після теракту, який стався 11 вересня 2001 року.

"Відразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше задіяло статтю 5… Ми відповіли на заклик разом, як це робив наш народ понад століття, пліч-о-пліч", — сказав король.

Politico наголошує, що ці слова стали ретельно спланованою відсіччю Трампу і його союзникам у Конгресі. Зокрема, вони спростували неодноразові заяви президента США щодо бездіяльності Північноатлантичного альянсу.

"НАТО насправді було там, щоб допомогти Америці в скрутну хвилину", — йдеться у матеріалі.

Крім того, король Чарльз пов'язав події 25-річної давності з Україною. Він наголосив, що сьогодні Захід має зберегти єдність, аби підтримати нашу державу та народ у боротьбі з Росією.

"Сьогодні потрібна така ж непохитна рішучість для захисту України та її найсміливішого народу — щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир", — сказав король Чарльз.

Видання вважає, що такі слова короля є прямим закликом до Трампа та республіканців зберегти американську підтримку України у протистоянні російському вторгненню.

Візит короля Чарльза у США

Як повідомляли Новини.LIVE, король Великої Британії Чарльз III прибув до США 27 квітня у супроводі королеви Камілли. Вперше за 19 років королівське подружжя відвідало Сполучені Штати Америки.

Під час візиту монарх зустрівся з послом України у США Ольгою Стефанішиною. Це сталося в межах офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США. Чарльз ІІІ висловив свою підтримку українському народу.

Під час візиту короля Чарльза вперше в історії у США відбувся військовий парад на честь британського монарха. Подія підкреслила союзницькі відносини між країнами.