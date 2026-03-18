Главная Новости дня Компании не хотят ремонтировать дороги из-за военной техники

Компании не хотят ремонтировать дороги из-за военной техники

Дата публикации 18 марта 2026 12:48
Ремонт дорог. Иллюстративное фото: Киевавтодор

В Украине возникают проблемы с гарантийным ремонтом дорог, которые недавно обновляли. Подрядные компании отказываются устранять недостатки, объясняя это влиянием военной техники. По их словам, нагрузка от бронированного транспорта значительно превышает допустимые нормы.

Об этом рассказал в эфире Ранок.LIVE народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко.

Нардеп отметил, что в Украине подрядные компании все чаще отказываются выполнять гарантийный ремонт дорог, которые они же и восстанавливали. Основным аргументом называют повреждение покрытия тяжелой военной техникой.

Владимир Крейденко объяснил, что подрядчики говорят, что такие разрушения не подпадают под гарантийные условия. По их словам, вес бронетехники значительно превышает допустимые нагрузки, предусмотренные для гражданского транспорта, поэтому ответственность за состояние дорог они с себя снимают.

В то же время в парламенте с такой позицией не согласны. Там настаивают на необходимости проверки заключенных контрактов и выполнения гарантийных обязательств.

"Мы требуем, чтобы министерство пересмотрело все контракты и обратилось к этим подрядчикам, для того, чтобы они устранили эти недостатки на автодорогах, которые они ремонтировали и на которые они давали гарантии.

Понятно, что можно все сейчас списать на войну. И большинство подрядчиков говорят уже, что когда эксплуатировали дорогу, то по ней ехала военная техника и, соответственно, это чрезвычайная ситуация. И если едет военная техника, она по весу больше, чем гражданский транспорт и, соответственно, мы не несем ответственности. Но я призываю министерство и подрядчиков найти точки соприкосновения, и понять, что сейчас не время в судах выяснять, кто за что отвечает.

Если брались ремонтировать эту дорогу, давали гарантию, то, соответственно, эта дорога должна существовать и ремонтироваться за счет подрядчика, который где-то некачественно уложил асфальт или некачественно подошел к этой подушке", — подчеркнул нардеп.

Недавно стало известно, что правительство выделило дополнительные деньги на восстановление и ремонт дорог. Речь идет о привлечении средств из резервного фонда — а именно о первом транше в размере 3 миллиарда гривен.

Ранее народный депутат Оксана Савчук заявляла, что на ремонт и содержание дорог в Украине нужно более 51 млрд грн, но пока доступна лишь часть этой суммы. По ее словам, имеющегося финансирования недостаточно, и государство рассчитывает покрыть потребности лишь частично за счет дополнительных ресурсов. Поэтому значительная часть местных дорог и в дальнейшем будет оставаться на ответственности общин.

В начале марта президент Владимир Зеленский провел специальное совещание, где обсуждалось состояние украинских дорог. По его итогам он поставил задачу правительству и местным властям по восстановлению инфраструктуры, особенно в прифронтовых громадах и для нужд логистики. Наибольший акцент сейчас — на ключевых маршрутах, важных для обеспечения страны.

ремонт дороги военная техника восстановление
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
