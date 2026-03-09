Видео
Главная Новости дня Правительство выделило дополнительные деньги на ремонт дорог

Правительство выделило дополнительные деньги на ремонт дорог

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 14:25
На ремонт дорог в Украине направят дополнительные 3 млрд грн
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что на ремонт дорог будут направлены дополнительные средства. Речь идет о примерно 3 миллиардах гривен.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Юлии Свириденко в понедельник, 9 марта.

Премьер сообщила, что во время заседания правительства был рассмотрен вопрос состояния ремонта автомобильных дорог государственного значения.

Свириденко сообщила, что сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. По ее данным, за неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Основной акцент — на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад.

Министр отметила, что поставлена задача Минразвития вместе с Агентством восстановления в течение следующих двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

"Отдельно рассмотрели вопрос финансирования и определили источники покрытия соответствующих потребностей. Прежде всего речь идет об имеющемся финансовом ресурсе государственного бюджета.

Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере 3 млрд грн. Также предусмотрено привлечение дополнительных средств государственного бюджета в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизма государственных гарантий", — сообщила Свириденко.

А также добавила, что правительство приняло соответствующие организационные решения для обеспечения необходимого финансового ресурса.

Свириденко про гроші на ремонт доріг
Скриншот сообщения Свириденко/Facebook

Недавно нардеп Оксана Савчук назвала сумму, необходимую для восстановления дорог в Украине. По ее словам, на ремонт дорог нужно более 50 миллиардов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание. Во время обсуждений с участниками совещания глава государства поручил ряд задач по ремонту дорог.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в 2026 году нужно отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог. Он отметил, что поиск денег на ремонт дорог продолжается.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
