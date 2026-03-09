На ремонт дорог в Украине направят дополнительные 3 млрд грн

Правительство выделило дополнительные деньги на ремонт дорог
Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что на ремонт дорог будут направлены дополнительные средства. Речь идет о примерно 3 миллиардах гривен.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Юлии Свириденко в понедельник, 9 марта.
Правительство направит дополнительные 3 млрд грн на ремонт дорог
Премьер сообщила, что во время заседания правительства был рассмотрен вопрос состояния ремонта автомобильных дорог государственного значения.
Свириденко сообщила, что сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. По ее данным, за неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м дорожного покрытия.
Основной акцент — на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад.
Министр отметила, что поставлена задача Минразвития вместе с Агентством восстановления в течение следующих двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.
"Отдельно рассмотрели вопрос финансирования и определили источники покрытия соответствующих потребностей. Прежде всего речь идет об имеющемся финансовом ресурсе государственного бюджета.
Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере 3 млрд грн. Также предусмотрено привлечение дополнительных средств государственного бюджета в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизма государственных гарантий", — сообщила Свириденко.
А также добавила, что правительство приняло соответствующие организационные решения для обеспечения необходимого финансового ресурса.
Недавно нардеп Оксана Савчук назвала сумму, необходимую для восстановления дорог в Украине. По ее словам, на ремонт дорог нужно более 50 миллиардов гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание. Во время обсуждений с участниками совещания глава государства поручил ряд задач по ремонту дорог.
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в 2026 году нужно отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог. Он отметил, что поиск денег на ремонт дорог продолжается.
