Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на ремонт доріг

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив додаткові кошти на ремонт доріг. Мовиться про залучення 3 мільярдів гривень з резервного фонду.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Юлії Свириденко у понеділок, 9 березня.

Реклама

Читайте також:

Уряд спрямує додаткові 3 млрд грн на відновлення доріг

Прем'єрка повідомила, що під час засідання уряду було розглянуто питання стану ремонту автомобільних доріг державного значення.

Свириденко поінформувала, що наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За її даними, за тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття.

Основний акцент — на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху. До робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад.

Міністерка зазначила, що поставлено завдання Мінрозвитку разом з Агенцією відновлення протягом наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.

"Окремо розглянули питання фінансування та визначили джерела покриття відповідних потреб. Насамперед ідеться про наявний фінансовий ресурс державного бюджету.

Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд грн. Також передбачено залучення додаткових коштів державного бюджету у поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізму державних гарантій", — поінформувала Свириденко.

А також додала, що уряд ухвалив відповідні організаційні рішення для забезпечення необхідного фінансового ресурсу.

Скриншот повідомлення Свириденко/Facebook

Нещодавно нардепка Оксана Савчук назвала суму, необхідну для відновлення доріг в Україні. За її словами, на ремонт доріг потрібно більш ніж 50 мільярдів гривень.

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду. Під час обговорень з учасниками наради глава держави доручив низку завдань щодо ремонту доріг.

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у 2026 році потрібно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг. Він зазначив, що пошук грошей на ремонт доріг триває.