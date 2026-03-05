Зеленський обговорив з урядовцями ремонт доріг

Зеленський доручив завдання щодо ремонту доріг
У четвер, 5 березня, президент України Володимир Зеленський провів нараду в спеціальному форматі — Кабмін, Офіс президента, Верховна Рада. Під час наради глава держави доручив низку завдань, зокрема щодо ремонту доріг.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Зеленський провів нараду — які завдання доручив
"Провели сьогодні нараду в спеціальному форматі: Кабінет Міністрів, Верховна Рада, Офіс. За підсумками роботи уряду протягом осені та зими, а також щодо завдань, які є на період весни — літа", — поінформував глава держави.
Водночас він зазначив, що під час зустрічі кожне міністерство відзвітувало по напрямках своєї роботи.
Також президент обговорив з парламентарями, які законодавчі ініціативи потребують особливої уваги. Сторони визначили спільні позиції щодо ключових викликів на найближчі тижні. Зокрема, старт програми відновлення та модернізації захисту енергетичних обʼєктів й іншої інфраструктури.
"Детально доповідали міністри оборони та внутрішніх справ по питаннях, які мають першочергове значення для захисту України у війні", — повідомив глава держави.
Крім того, він наголосив, що були доповіді щодо стану доріг в Україні. За його словами, найбільше уваги зараз на всіх рівнях влади має бути мережі доріг у прифронтових громадах та загальнодержавній логістиці. Зеленський дав урядовцям та місцевій владі відповідні завдання щодо ремонту доріг.
Під час сьогоднішньої наради обговорювалися також відносини з Євросоюзом та окремі виклики з країнами-сусідами, які повʼязані з їхніми внутрішніми непростими електоральними процесами.
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доповіла щодо старту індексації пенсій в Україні та виконання програм підтримки людей і національного бізнесу.
Ситуація зі станом доріг в Україні
Нещодавно віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у 2026 році потрібно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг. Наразі пошук коштів на ремонт доріг триває.
Раніше Кулеба також коментував стан доріг в Україні. Він зазначав, що зима 2025-2026 стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни.
Крім того, стало відомо, що стан траси Одеса-Київ різко погіршився. Через ями та зруйнований асфальт рух місцями фактично зупиняється.
Читайте Новини.LIVE!