Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський доручив завдання щодо ремонту доріг

Зеленський доручив завдання щодо ремонту доріг

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 19:08
Зеленський обговорив з урядовцями ремонт доріг
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У четвер, 5 березня, президент України Володимир Зеленський провів нараду в спеціальному форматі — Кабмін, Офіс президента, Верховна Рада. Під час наради глава держави доручив низку завдань, зокрема щодо ремонту доріг.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Реклама
Читайте також:

Зеленський провів нараду — які завдання доручив

"Провели сьогодні нараду в спеціальному форматі: Кабінет Міністрів, Верховна Рада, Офіс. За підсумками роботи уряду протягом осені та зими, а також щодо завдань, які є на період весни — літа", — поінформував глава держави.

Водночас він зазначив, що під час зустрічі кожне міністерство відзвітувало по напрямках своєї роботи.

Також президент обговорив з парламентарями, які законодавчі ініціативи потребують особливої уваги. Сторони визначили спільні позиції щодо ключових викликів на найближчі тижні. Зокрема, старт програми відновлення та модернізації захисту енергетичних обʼєктів й іншої інфраструктури.

"Детально доповідали міністри оборони та внутрішніх справ по питаннях, які мають першочергове значення для захисту України у війні", — повідомив глава держави.

Крім того, він наголосив, що були доповіді щодо стану доріг в Україні. За його словами, найбільше уваги зараз на всіх рівнях влади має бути мережі доріг у прифронтових громадах та загальнодержавній логістиці. Зеленський дав урядовцям та місцевій владі відповідні завдання щодо ремонту доріг.

Під час сьогоднішньої наради обговорювалися також відносини з Євросоюзом та окремі виклики з країнами-сусідами, які повʼязані з їхніми внутрішніми непростими електоральними процесами.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доповіла щодо старту індексації пенсій в Україні та виконання програм підтримки людей і національного бізнесу.

Зеленський дав низку завдань щодо ремонту доріг
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Ситуація зі станом доріг в Україні

Нещодавно віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у 2026 році потрібно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг. Наразі пошук коштів на ремонт доріг триває.

Раніше Кулеба також коментував стан доріг в Україні. Він зазначав, що зима 2025-2026 стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни.

Крім того, стало відомо, що стан траси Одеса-Київ різко погіршився. Через ями та зруйнований асфальт рух місцями фактично зупиняється.

Володимир Зеленський ремонт дороги Україна логістика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації