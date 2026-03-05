Зеленский поручил чиновникам заняться ремонтом дорог

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сегодня, 5 марта, украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание в специальном формате, во время которого обсуждалось состояние дорог. Глава государства дал чиновникам ряд заданий по ремонту дорог.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский провел совещание — какие задачи поручил

"Провели сегодня совещание в специальном формате: Кабинет Министров, Верховная Рада, Офис. По итогам работы правительства в течение осени и зимы, а также по задачам, которые есть на период весны — лета", — проинформировал глава государства.

В то же время он отметил, что во время встречи каждое министерство отчиталось по направлениям своей работы.

Также президент обсудил с парламентариями, какие законодательные инициативы требуют особого внимания. Стороны определили общие позиции по ключевым вызовам на ближайшие недели. В частности, старт программы восстановления и модернизации защиты энергетических объектов и другой инфраструктуры.

"Подробно докладывали министры обороны и внутренних дел по вопросам, которые имеют первоочередное значение для защиты Украины в войне", — сообщил глава государства.

Кроме того, он отметил, что были доклады о состоянии дорог в Украине. По его словам, больше всего внимания сейчас на всех уровнях власти должно быть сети дорог в прифронтовых громадах и общегосударственной логистике. Зеленский дал чиновникам и местным властям соответствующие задачи по ремонту дорог.

Во время сегодняшнего совещания обсуждались также отношения с Евросоюзом и отдельные вызовы со странами-соседями, которые связаны с их внутренними непростыми электоральными процессами.

Премьер-министр Юлия Свириденко доложила о старте индексации пенсий в Украине и выполнении программ поддержки людей и национального бизнеса.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ситуация с состоянием дорог в Украине

Недавно вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в 2026 году нужно отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог. Сейчас поиск средств на ремонт дорог продолжается.

Ранее Кулеба также комментировал состояние дорог в Украине. Он отмечал, что зима 2025-2026 стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны.

Кроме того, стало известно, что состояние трассы Одесса-Киев резко ухудшилось. Из-за ям и разрушенного асфальта движение местами фактически останавливается.