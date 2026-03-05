Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский дал чиновникам ряд заданий по ремонту дорог

Зеленский дал чиновникам ряд заданий по ремонту дорог

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 19:08
Зеленский поручил чиновникам заняться ремонтом дорог
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сегодня, 5 марта, украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание в специальном формате, во время которого обсуждалось состояние дорог. Глава государства дал чиновникам ряд заданий по ремонту дорог.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Зеленский провел совещание — какие задачи поручил

"Провели сегодня совещание в специальном формате: Кабинет Министров, Верховная Рада, Офис. По итогам работы правительства в течение осени и зимы, а также по задачам, которые есть на период весны — лета", — проинформировал глава государства.

В то же время он отметил, что во время встречи каждое министерство отчиталось по направлениям своей работы.

Также президент обсудил с парламентариями, какие законодательные инициативы требуют особого внимания. Стороны определили общие позиции по ключевым вызовам на ближайшие недели. В частности, старт программы восстановления и модернизации защиты энергетических объектов и другой инфраструктуры.

"Подробно докладывали министры обороны и внутренних дел по вопросам, которые имеют первоочередное значение для защиты Украины в войне", — сообщил глава государства.

Кроме того, он отметил, что были доклады о состоянии дорог в Украине. По его словам, больше всего внимания сейчас на всех уровнях власти должно быть сети дорог в прифронтовых громадах и общегосударственной логистике. Зеленский дал чиновникам и местным властям соответствующие задачи по ремонту дорог.

Во время сегодняшнего совещания обсуждались также отношения с Евросоюзом и отдельные вызовы со странами-соседями, которые связаны с их внутренними непростыми электоральными процессами.

Премьер-министр Юлия Свириденко доложила о старте индексации пенсий в Украине и выполнении программ поддержки людей и национального бизнеса.

Зеленський дав низку завдань щодо ремонту доріг
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ситуация с состоянием дорог в Украине

Недавно вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в 2026 году нужно отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог. Сейчас поиск средств на ремонт дорог продолжается.

Ранее Кулеба также комментировал состояние дорог в Украине. Он отмечал, что зима 2025-2026 стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны.

Кроме того, стало известно, что состояние трассы Одесса-Киев резко ухудшилось. Из-за ям и разрушенного асфальта движение местами фактически останавливается.

Владимир Зеленский ремонт дороги Украина логистика
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации