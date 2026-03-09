Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепка відповіла, скільки грошей потрібно на ремонт доріг

Нардепка відповіла, скільки грошей потрібно на ремонт доріг

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 12:45
Стало відомо, скільки грошей потрібно не ремонт доріг в Україні
Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Оксана Савчук пояснила, скільки коштів потрібно Україні для ремонту доріг. За її словами, мовиться про більш ніж 50 мільярдів гривень.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ремонт доріг в Україні — скільки грошей потрібно

Нардепка зазначила, що Україні необхідно понад 51 мільярд гривень на відновлення доріг. За її словами, наразі є лише частина коштів.

Савчук повідомила, що Служба відновлення доріг прозвітувала комітету Верховної Ради з питань інфраструктури щодо плану потреб на цей рік.

За її інформацією, близько 4,3 млрд грн залишалося у служби на початок року. Ще приблизно 10 млрд грн уряд може виділити з резервного фонду. А загальна потреба на ремонт і обслуговування складає 51,3 млрд грн.

Нардепка зауважила, що через обмежене фінансування значна частина місцевих доріг і надалі залишатиметься відповідальністю органів місцевого самоврядування.

Водночас вона додала, що у невеликих населених пунктах дороги можуть залишатися проблемними, адже виділених коштів вистачить лише на ліквідацію найбільш аварійних ділянок з інтенсивним рухом транспорту.

"Тепер, якщо ми візьмемо, що ж вони зможуть зробити. Скажім чесно, що місцеві дороги знову лишаються на плечах органів місцевого самоврядування, а також дороги державного значення, які проходять через місцеві населені пункти. Якщо це будуть якісь невеликі населені пункти, то ці дороги, швидше за все, будуть знову ж таки проблемними.

Тому що коштів, які виділять, наприклад, на обласні служби відновлення доріг, їх буде вистачати лише для того, щоби зробити дорожніми картами невеликими, дуже екстрені великі ями там, де є великий масований рух транспорту", — пояснила Савчук.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду. Під час зустрічі глава держави доручив низку завдань щодо ремонту доріг.

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у 2026 році потрібно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг. Він зазначив, що пошук грошей на ремонт доріг триває.

Кулеба також коментував стан доріг в Україні. Він заявляв, що зима 2025-2026 стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни.

ремонт дороги гроші Україна відновлення водії
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації