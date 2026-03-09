Стало відомо, скільки грошей потрібно не ремонт доріг в Україні

Нардепка відповіла, скільки грошей потрібно на ремонт доріг
Народна депутатка Оксана Савчук пояснила, скільки коштів потрібно Україні для ремонту доріг. За її словами, мовиться про більш ніж 50 мільярдів гривень.
Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE.
Ремонт доріг в Україні — скільки грошей потрібно
Нардепка зазначила, що Україні необхідно понад 51 мільярд гривень на відновлення доріг. За її словами, наразі є лише частина коштів.
Савчук повідомила, що Служба відновлення доріг прозвітувала комітету Верховної Ради з питань інфраструктури щодо плану потреб на цей рік.
За її інформацією, близько 4,3 млрд грн залишалося у служби на початок року. Ще приблизно 10 млрд грн уряд може виділити з резервного фонду. А загальна потреба на ремонт і обслуговування складає 51,3 млрд грн.
Нардепка зауважила, що через обмежене фінансування значна частина місцевих доріг і надалі залишатиметься відповідальністю органів місцевого самоврядування.
Водночас вона додала, що у невеликих населених пунктах дороги можуть залишатися проблемними, адже виділених коштів вистачить лише на ліквідацію найбільш аварійних ділянок з інтенсивним рухом транспорту.
"Тепер, якщо ми візьмемо, що ж вони зможуть зробити. Скажім чесно, що місцеві дороги знову лишаються на плечах органів місцевого самоврядування, а також дороги державного значення, які проходять через місцеві населені пункти. Якщо це будуть якісь невеликі населені пункти, то ці дороги, швидше за все, будуть знову ж таки проблемними.
Тому що коштів, які виділять, наприклад, на обласні служби відновлення доріг, їх буде вистачати лише для того, щоби зробити дорожніми картами невеликими, дуже екстрені великі ями там, де є великий масований рух транспорту", — пояснила Савчук.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду. Під час зустрічі глава держави доручив низку завдань щодо ремонту доріг.
Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у 2026 році потрібно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг. Він зазначив, що пошук грошей на ремонт доріг триває.
Кулеба також коментував стан доріг в Україні. Він заявляв, що зима 2025-2026 стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни.
