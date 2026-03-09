Стало відомо, скільки грошей потрібно не ремонт доріг в Україні

Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Оксана Савчук пояснила, скільки коштів потрібно Україні для ремонту доріг. За її словами, мовиться про більш ніж 50 мільярдів гривень.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Ремонт доріг в Україні — скільки грошей потрібно

Нардепка зазначила, що Україні необхідно понад 51 мільярд гривень на відновлення доріг. За її словами, наразі є лише частина коштів.

Савчук повідомила, що Служба відновлення доріг прозвітувала комітету Верховної Ради з питань інфраструктури щодо плану потреб на цей рік.

За її інформацією, близько 4,3 млрд грн залишалося у служби на початок року. Ще приблизно 10 млрд грн уряд може виділити з резервного фонду. А загальна потреба на ремонт і обслуговування складає 51,3 млрд грн.

Нардепка зауважила, що через обмежене фінансування значна частина місцевих доріг і надалі залишатиметься відповідальністю органів місцевого самоврядування.

Водночас вона додала, що у невеликих населених пунктах дороги можуть залишатися проблемними, адже виділених коштів вистачить лише на ліквідацію найбільш аварійних ділянок з інтенсивним рухом транспорту.

"Тепер, якщо ми візьмемо, що ж вони зможуть зробити. Скажім чесно, що місцеві дороги знову лишаються на плечах органів місцевого самоврядування, а також дороги державного значення, які проходять через місцеві населені пункти. Якщо це будуть якісь невеликі населені пункти, то ці дороги, швидше за все, будуть знову ж таки проблемними.

Тому що коштів, які виділять, наприклад, на обласні служби відновлення доріг, їх буде вистачати лише для того, щоби зробити дорожніми картами невеликими, дуже екстрені великі ями там, де є великий масований рух транспорту", — пояснила Савчук.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду. Під час зустрічі глава держави доручив низку завдань щодо ремонту доріг.

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у 2026 році потрібно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг. Він зазначив, що пошук грошей на ремонт доріг триває.

Кулеба також коментував стан доріг в Україні. Він заявляв, що зима 2025-2026 стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни.