Нардеп назвала сумму, необходимую Украине для ремонта дорог

Нардеп назвала сумму, необходимую Украине для ремонта дорог

Дата публикации 9 марта 2026 12:45
Нардеп сказала, сколько денег нужно на ремонт дорог в Украине
Нардеп Оксана Савчук заявила, что на ремонт дорог в Украине необходимо более 50 миллиардов гривен. Она отметила, что на данный момент имеется лишь часть средств.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE.

Ремонт дорог в Украине — сколько денег нужно

Нардеп отметила, что Украине необходимо более 51 миллиарда гривен на восстановление дорог. По ее словам, сейчас есть только часть средств.

Савчук сообщила, что Служба восстановления дорог отчиталась комитету Верховной Рады по вопросам инфраструктуры по плану потребностей на этот год.

По ее информации, около 4,3 млрд грн оставалось у службы на начало года. Еще примерно 10 млрд грн правительство может выделить из резервного фонда. А общая потребность на ремонт и обслуживание составляет 51,3 млрд грн.

Нардеп отметила, что из-за ограниченного финансирования значительная часть местных дорог и в дальнейшем будет оставаться ответственностью органов местного самоуправления.

В то же время она добавила, что в небольших населенных пунктах дороги могут оставаться проблемными, ведь выделенных средств хватит только на ликвидацию наиболее аварийных участков с интенсивным движением транспорта.

"Теперь, если мы возьмем, что же они смогут сделать. Скажем честно, что местные дороги снова остаются на плечах органов местного самоуправления, а также дороги государственного значения, которые проходят через местные населенные пункты. Если это будут какие-то небольшие населенные пункты, то эти дороги, скорее всего, будут опять же проблемными.

Потому что средств, которые выделят, например, на областные службы восстановления дорог, их будет хватать только для того, чтобы сделать дорожными картами небольшими, очень экстренные большие ямы там, где есть большое массированное движение транспорта", — пояснила Савчук.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание. Во время встречи глава государства поручил ряд задач по ремонту дорог.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в 2026 году нужно отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог. Он отметил, что поиск денег на ремонт дорог продолжается.

Кулеба также комментировал состояние дорог в Украине. Он заявлял, что зима 2025-2026 стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
