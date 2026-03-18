Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Компанії не хочуть ремонтувати дороги через військову техніку

Компанії не хочуть ремонтувати дороги через військову техніку

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 12:48
Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Київавтодор

В Україні виникають проблеми з гарантійним ремонтом доріг, які нещодавно оновлювали. Підрядні компанії відмовляються усувати недоліки, пояснюючи це впливом військової техніки. За їхніми словами, навантаження від броньованого транспорту значно перевищує допустимі норми.

Про це розповів у ефірі Ранок.LIVE народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко.

Реклама
Нардеп зазначив, що в Україні підрядні компанії все частіше відмовляються виконувати гарантійний ремонт доріг, які вони ж і відновлювали. Основним аргументом називають пошкодження покриття важкою військовою технікою.

Володимир Крейденко пояснив, що підрядники кажуть, що такі руйнування не підпадають під гарантійні умови. За їхніми словами, вага бронетехніки значно перевищує допустимі навантаження, передбачені для цивільного транспорту, тому відповідальність за стан доріг вони з себе знімають.

Водночас у парламенті з такою позицією не погоджуються. Там наполягають на необхідності перевірки укладених контрактів і виконання гарантійних зобов’язань.

"Ми вимагаємо, щоб міністерство переглянуло всі контракти й звернулося до цих підрядників, для того, щоб вони усунули ці недоліки на автодорогах, які вони ремонтували та на які вони давали гарантії.

Зрозуміло, що можна все зараз списати на війну. І більшість підрядників говорять вже, що коли експлуатували дорогу, то по ній їхала військова техніка і, відповідно, це надзвичайна ситуація. І якщо їде військова техніка, вона по вазі більша, ніж цивільний транспорт і, відповідно, ми не несемо відповідальності. Але я закликаю міністерство і підрядників знайти точки дотику, й зрозуміти, що зараз не час в судах виясняти, хто за що відповідає.

Якщо бралися ремонтувати цю дорогу, давали гарантію, то, відповідно, ця дорога має існувати й ремонтуватися за кошти підрядника, який десь неякісно уклав асфальт чи неякісно підійшов до цієї подушки", — наголосив нардеп.

Нещодавно стало відомо, що уряд виділив додаткові гроші на відновлення та ремонт доріг. Йдеться про залучення коштів  з резервного фонду — а саме про перший транш у розмірі 3 мільярди гривень.

Раніше народна депутатка Оксана Савчук заявляла, що на ремонт і утримання доріг в Україні потрібно понад 51 млрд грн, але наразі доступна лише частина цієї суми. За її словами, наявного фінансування недостатньо, і держава розраховує покрити потреби лише частково за рахунок додаткових ресурсів. Через це значна частина місцевих доріг і надалі залишатиметься на відповідальності громад.

На початку березня президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду, де обговорювався стан українських доріг. За її підсумками він поставив завдання уряду та місцевій владі щодо відновлення інфраструктури, особливо в прифронтових громадах і для потреб логістики. Найбільший акцент зараз — на ключових маршрутах, важливих для забезпечення країни.

ремонт дороги військова техніка відновлення
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації