Компанії не хочуть ремонтувати дороги через військову техніку

В Україні виникають проблеми з гарантійним ремонтом доріг, які нещодавно оновлювали. Підрядні компанії відмовляються усувати недоліки, пояснюючи це впливом військової техніки. За їхніми словами, навантаження від броньованого транспорту значно перевищує допустимі норми.

Про це розповів у ефірі Ранок.LIVE народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко.

Підрядники відмовляються ремонтувати дороги за гарантією через військову техніку

Нардеп зазначив, що в Україні підрядні компанії все частіше відмовляються виконувати гарантійний ремонт доріг, які вони ж і відновлювали. Основним аргументом називають пошкодження покриття важкою військовою технікою.

Володимир Крейденко пояснив, що підрядники кажуть, що такі руйнування не підпадають під гарантійні умови. За їхніми словами, вага бронетехніки значно перевищує допустимі навантаження, передбачені для цивільного транспорту, тому відповідальність за стан доріг вони з себе знімають.

Водночас у парламенті з такою позицією не погоджуються. Там наполягають на необхідності перевірки укладених контрактів і виконання гарантійних зобов’язань.

"Ми вимагаємо, щоб міністерство переглянуло всі контракти й звернулося до цих підрядників, для того, щоб вони усунули ці недоліки на автодорогах, які вони ремонтували та на які вони давали гарантії.

Зрозуміло, що можна все зараз списати на війну. І більшість підрядників говорять вже, що коли експлуатували дорогу, то по ній їхала військова техніка і, відповідно, це надзвичайна ситуація. І якщо їде військова техніка, вона по вазі більша, ніж цивільний транспорт і, відповідно, ми не несемо відповідальності. Але я закликаю міністерство і підрядників знайти точки дотику, й зрозуміти, що зараз не час в судах виясняти, хто за що відповідає.

Якщо бралися ремонтувати цю дорогу, давали гарантію, то, відповідно, ця дорога має існувати й ремонтуватися за кошти підрядника, який десь неякісно уклав асфальт чи неякісно підійшов до цієї подушки", — наголосив нардеп.

Нещодавно стало відомо, що уряд виділив додаткові гроші на відновлення та ремонт доріг. Йдеться про залучення коштів з резервного фонду — а саме про перший транш у розмірі 3 мільярди гривень.

Раніше народна депутатка Оксана Савчук заявляла, що на ремонт і утримання доріг в Україні потрібно понад 51 млрд грн, але наразі доступна лише частина цієї суми. За її словами, наявного фінансування недостатньо, і держава розраховує покрити потреби лише частково за рахунок додаткових ресурсів. Через це значна частина місцевих доріг і надалі залишатиметься на відповідальності громад.

На початку березня президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду, де обговорювався стан українських доріг. За її підсумками він поставив завдання уряду та місцевій владі щодо відновлення інфраструктури, особливо в прифронтових громадах і для потреб логістики. Найбільший акцент зараз — на ключових маршрутах, важливих для забезпечення країни.