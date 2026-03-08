Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Климкин сказал, что будет в случае продолжении политики Орбана

Климкин сказал, что будет в случае продолжении политики Орбана

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 19:05
Орбан может и дальше блокировать решения в пользу Украины — детали от Климкина
Павел Климкин. Фото: кадр из видео

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в случае сохранения власти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он и в дальнейшем может создавать препятствия для Украины.

Об этом Павел Климкин рассказал в эфире проекта Новини.LIVE "Архитектура Безопасности".

Реклама
Читайте также:

Орбан у власти

"Если Орбан останется, он будет вставлять нам палки в колеса и требовать каких-то уступок на каждом этапе", — говорит Климкин.

По его словам, Венгрия пытается давить на партнеров. В частности, Будапешт использует вопрос поставок нефти через нефтепровод "Дружба".

Климкин подчеркнул, что Украина должна вести диалог с Венгрией вместе с ключевыми европейскими странами.

Блокирование помощи для Украины

Венгрия заблокировала кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро для Украины. Климкин подчеркнул, что вопрос можно решить, но это будет иметь политическую цену.

По его словам, в Евросоюзе существуют варианты, которые позволяют обойти блокировку.

Венгрия — последние новости

5 февраля власти Венгрии задержали украинцев, которые являются сотрудниками "Ощадбанка". Они перевозили средства и ценности. В МИД Венгрии заявили, что деньги могли принадлежать "украинской военной мафии". Впоследствии Нацполиция открыла уголовные производства из-за похищения людей и автомобилей. А 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что граждан отпустили из Будапешта, но он призвал вернуть деньги и драгоценные металлы из инкассаторских авто "Ощадбанка".

Кроме того, Климкин рассказывал об отношениях между американским лидером Дональдом Трампом и Виктором Орбаном. По его словам, они регулярно общаются.

Европейский союз Венгрия Павел Климкин Украина Виктор Орбан
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации