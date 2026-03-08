Орбан может и дальше блокировать решения в пользу Украины — детали от Климкина

Павел Климкин. Фото: кадр из видео

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в случае сохранения власти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он и в дальнейшем может создавать препятствия для Украины.

Об этом Павел Климкин рассказал в эфире проекта Новини.LIVE "Архитектура Безопасности".

Орбан у власти

"Если Орбан останется, он будет вставлять нам палки в колеса и требовать каких-то уступок на каждом этапе", — говорит Климкин.

По его словам, Венгрия пытается давить на партнеров. В частности, Будапешт использует вопрос поставок нефти через нефтепровод "Дружба".

Климкин подчеркнул, что Украина должна вести диалог с Венгрией вместе с ключевыми европейскими странами.

Блокирование помощи для Украины

Венгрия заблокировала кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро для Украины. Климкин подчеркнул, что вопрос можно решить, но это будет иметь политическую цену.

По его словам, в Евросоюзе существуют варианты, которые позволяют обойти блокировку.

Венгрия — последние новости

5 февраля власти Венгрии задержали украинцев, которые являются сотрудниками "Ощадбанка". Они перевозили средства и ценности. В МИД Венгрии заявили, что деньги могли принадлежать "украинской военной мафии". Впоследствии Нацполиция открыла уголовные производства из-за похищения людей и автомобилей. А 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что граждан отпустили из Будапешта, но он призвал вернуть деньги и драгоценные металлы из инкассаторских авто "Ощадбанка".

Кроме того, Климкин рассказывал об отношениях между американским лидером Дональдом Трампом и Виктором Орбаном. По его словам, они регулярно общаются.