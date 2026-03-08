Клімкін пояснив, чого чекати Україні, якщо Орбан залишиться при владі

Павло Клімкін. Фото: кадр з відео

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що буде у випадку, якщо угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан залишиться при владі. За його словами, він може й надалі заважати Україні.

Про це Павло Клімкін розповів в ефірі проєкту Новини.LIVE "Архітектура Безпеки".

Орбан при владі

"Якщо Орбан залишиться, він буде вставляти нам палиці в колеса та вимагати якихось поступок на кожному етапі", — каже Клімкін.

За його словами, Угорщина намагається тиснути на партнерів. Зокрема, Будапешт використовує питання постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Клімкін наголосив, що Україна має вести діалог з Угорщиною разом із ключовими європейськими країнами.

Блокування допомоги для України

Угорщина заблокувала кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України. Клімкін наголосив, що питання можна розвʼязати, але це матиме політичну ціну.

За його словами, в Євросоюзі існують варіанти, які дозволяють обійти блокування.

Угорщина — останні новини

5 лютого влада Угорщини затримала українців, які є співробітниками "Ощадбанку". Вони перевозили кошти та цінності. У МЗС Угорщини заявили, що гроші могли належати "українській воєнній мафії". Згодом Нацполіція відкрила кримінальні провадження через викрадення людей та автомобілів. А 6 березня глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що громадян відпустили з Будапешту, але він закликав повернути гроші та дорогоцінні метали з інкасаторських авто "Ощадбанку".

Крім того, Клімкін розповідав про відносини між американським лідером Дональдом Трампом та Віктором Орбаном. За його словами, вони регулярно спілкуються.