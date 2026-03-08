Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Клімкін пояснив, що буде, якщо Орбан залишиться при владі

Клімкін пояснив, що буде, якщо Орбан залишиться при владі

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 19:05
Клімкін пояснив, чого чекати Україні, якщо Орбан залишиться при владі
Павло Клімкін. Фото: кадр з відео

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що буде у випадку, якщо угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан залишиться при владі. За його словами, він може й надалі заважати Україні.

Про це Павло Клімкін розповів в ефірі проєкту Новини.LIVE "Архітектура Безпеки".

Реклама
Читайте також:

Орбан при владі

"Якщо Орбан залишиться, він буде вставляти нам палиці в колеса та вимагати якихось поступок на кожному етапі", — каже Клімкін.

За його словами, Угорщина намагається тиснути на партнерів. Зокрема, Будапешт використовує питання постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Клімкін наголосив, що Україна має вести діалог з Угорщиною разом із ключовими європейськими країнами.

Блокування допомоги для України

Угорщина заблокувала кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України. Клімкін наголосив, що питання можна розвʼязати, але це матиме політичну ціну.

За його словами, в Євросоюзі існують варіанти, які дозволяють обійти блокування.

Угорщина — останні новини

5 лютого влада Угорщини затримала українців, які є співробітниками "Ощадбанку". Вони перевозили кошти та цінності. У МЗС Угорщини заявили, що гроші могли належати "українській воєнній мафії". Згодом Нацполіція відкрила кримінальні провадження через викрадення людей та автомобілів. А 6 березня глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що громадян відпустили з Будапешту, але він закликав повернути гроші та дорогоцінні метали з інкасаторських авто "Ощадбанку".

Крім того, Клімкін розповідав про відносини між американським лідером Дональдом Трампом та Віктором Орбаном. За його словами, вони регулярно спілкуються.

Європейський союз Угорщина Павло Клімкін Україна Віктор Орбан
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації