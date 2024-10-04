В Умани хасиды оставляют после себя кучу мусора — репортаж Новости.LIVE

Иудеи со всего мира приехали на празднование Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Умани коммунальная машина из зоны паломничества за раз вывозит 1,5 тонны мусора. В течение дня каждый мусоровоз совершает не менее пяти выездов за отходами, которые оставляют после себя хасиды.

Об этом сотрудник коммунальной службы рассказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 4 октября.

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Мусора очень много

Коммунальник рассказал, что в городе существуют специальные места, где паломники сбрасывают мусор. По его словам, необходимо совершить по меньшей мере пять "ходок" ежедневно, чтобы очистить город.

При этом мужчина отметил, что в настоящее время мусора на территории Умани очень много.

"За одну "ходку" вывозим полторы тонны мусора", — рассказал коммунальщик.

Хасиды в Умани

В этом году со 2 по 4 октября в Умани отмечают иудейский Новый год Рош га-Шана. В настоящее время в городе находится большое количество хасидов.

В целом в зоне паломничества на постоянной основе патрулируют спасатели, правоохранители и даже наблюдающие за безопасностью кинологи. Однако хасиды не стесняются и оставляют после себя груды мусора, на что жалуются местные коммунальщики.

Также наш корреспондент побывал в укрытии для паломников, переделанном в столовую.