В Умани хасиды оставляют после себя кучу мусора — репортаж Новости.LIVE

Хасиды в Умани оставляют после себя груды мусора — репортаж Новини.LIVE
В Умани коммунальная машина из зоны паломничества за раз вывозит 1,5 тонны мусора. В течение дня каждый мусоровоз совершает не менее пяти выездов за отходами, которые оставляют после себя хасиды.
Об этом сотрудник коммунальной службы рассказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 4 октября.
Мусора очень много
Коммунальник рассказал, что в городе существуют специальные места, где паломники сбрасывают мусор. По его словам, необходимо совершить по меньшей мере пять "ходок" ежедневно, чтобы очистить город.
При этом мужчина отметил, что в настоящее время мусора на территории Умани очень много.
"За одну "ходку" вывозим полторы тонны мусора", — рассказал коммунальщик.
Хасиды в Умани
В этом году со 2 по 4 октября в Умани отмечают иудейский Новый год Рош га-Шана. В настоящее время в городе находится большое количество хасидов.
В целом в зоне паломничества на постоянной основе патрулируют спасатели, правоохранители и даже наблюдающие за безопасностью кинологи. Однако хасиды не стесняются и оставляют после себя груды мусора, на что жалуются местные коммунальщики.
Также наш корреспондент побывал в укрытии для паломников, переделанном в столовую.
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