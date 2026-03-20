Какие цены на бензин и дизтопливо в Украине сегодня

В Украине цены на топливо до сих пор колеблются, но в среднем по стране стоимость снова выросла. Так, по состоянию на 20 марта бензин A-95+ стоит около 74,04 грн/л, A-92 обойдется в 66,27 грн/л, стоимость дизельного топлива достигает 79,16 грн/л, а газа — 44,12 грн/л.

Цены на топливо в Киевской области 20 марта

Сегодня стоимость топлива в Киеве и области продолжает колебаться в зависимости от вида топлива. По состоянию на 20 марта цены на различных АЗС следующие:

В среднем стоимость топлива в столице такова:

А-95+ — 74,18 грн/л;

А-95 — 70,68 грн/л;

А-92 — 68,14 грн/л;

дизельное топливо — 79,49 грн/л;

газ — 43,73 грн/л.

Цены на топливо в Харькове

Согласно порталу "Минфин" в Харькове и области в пятницу, 20 марта, цены на бензин, газ и дизель в среднем выросли. Стоимость сейчас такая:

А-95+ — 73,48 грн/л;

А-95 — 69,83 грн/л;

А-92 — 65,97 грн/л;

дизельное топливо — 78,12 грн/л;

газ — 43,97 грн/л.

Если говорить о конкретных автозаправочных станциях Харькова и области, то сегодня цена за литр такая:

Цены на топливо во Львове

Во Львове и области в этот день тоже высокая цена на топливо и в среднем стоимость снова повысилась:

А-95+ — 74,14 грн/л;

А-95 — 70,97 грн/л;

А-92 — 65,99 грн/л;

дизельное топливо — 79,85 грн/л;

газ — 44,28 грн/л.

Однако на некоторых АЗС Львовщины все же есть более выгодные цены по сравнению с другими заправочными станциями:

С чем можно сравнить цены и какие прогнозы на будущее

Учитывая реалии, цены на топливо в Украине почти сравнялись с британскими. В частности, в Лондоне литр бензина стоит около 81 грн по курсу, дизель обойдется в 92 грн, а газ — в 64 грн.

Между тем директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что дизель может подорожать до 90 грн за литр уже на следующей неделе. Причиной этого стал резкий рост стоимости на мировых рынках из-за зависимости Европы от импорта с Ближнего Востока. В комментарии РБК-Украина он сказал, что цена дизеля на бирже ICE превысила 1300 долларов за тонну, что формирует закупочную стоимость на границе Украины около 80 грн за литр.

"С границы его надо довезти, например, до Киева. Это еще 2 гривны. Потом плюс расходы, плюс налоги, плюс какая-то прибыль. Поэтому, я думаю, что за неделю цена до 90 гривен может доползти", — пояснил он.

Напомним, недавно финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что цена на топливо в Украине может достичь целых 100 гривен за литр. Это может произойти в том случае, если война на Ближнем Востоке продлится очень долго.

Также мы писали, что правительство ввело программу "Кэшбек на топливо", что позволит украинцам получать частичную компенсацию при покупке топлива или газа. Размер составит от 5% до 15%, что поможет сэкономить деньги, а максимальная возможная сумма экономии — до 1000 грн в месяц.