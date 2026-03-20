Які ціни на бензин і дизпаливо в Україні сьогодні

Ціни на пальне станом на 14 березня.

В Україні ціни на пальне досі коливаються, але в середньому по країні вартість знову зросла. Так, станом на 20 березня бензин A-95+ коштує близько 74,04 грн/л, A-92 обійдеться у 66,27 грн/л, вартість дизельного пального сягає 79,16 грн/л, а газу — 44,12 грн/л.

Новини.LIVE розповідає все, що відомо станом на зараз.

Ціни на пальне у Київській області 20 березня

Сьогодні вартість пального у Києві та області продовжує коливатися в залежності від виду палива. Станом на 20 березня ціни на різних АЗС такі:

В середньому вартість пального у столиці така:

А-95+ — 74,18 грн/л;

А-95 — 70,68 грн/л;

А-92 — 68,14 грн/л;

дизельне паливо — 79,49 грн/л;

газ — 43,73 грн/л.

Ціни на пальне у Харкові

Згідно порталу "Мінфін" у Харкові та області в п'ятницю, 20 березня, ціни на бензин, газ та дизель в середньому зросли. Вартість наразі така:

А-95+ — 73,48 грн/л;

А-95 — 69,83 грн/л;

А-92 — 65,97 грн/л;

дизельне паливо — 78,12 грн/л;

газ — 43,97 грн/л.

Якщо говорити про конкретні автозаправні станції Харкова та області, то сьогодні ціна за літр така:

Ціни на пальне у Львові

У Львові та області в цей день теж висока ціна на пальне і в середньому вартість знову підвищилась:

А-95+ — 74,14 грн/л;

А-95 — 70,97 грн/л;

А-92 — 65,99 грн/л;

дизельне паливо — 79,85 грн/л;

газ — 44,28 грн/л.

Проте на деяких АЗС Львівщини все ж є вигідніші ціни у порівнянні з іншими заправними станціями:

З чим можна порівняти ціни і які прогнози на майбутнє

Враховуючи реалії, ціни на пальне в Україні майже зрівнялися з британськими. Зокрема, у Лондоні літр бензину коштує близько 81 грн за курсом, дизель обійдеться в 92 грн, а газ — у 64 грн.

Тим часом директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує, що дизель може подорожчати до 90 грн за літр вже наступного тижня. Причиною цього стало різке зростання вартості на світових ринках через залежність Європи від імпорту з Близького Сходу. В коментарі РБК-Україна він сказав, що ціна дизеля на біржі ICE перевищила 1300 доларів за тонну, що формує закупівельну вартість на кордоні України близько 80 грн за літр.

"З кордону його треба довезти, наприклад, до Києва. Це ще 2 гривні. Потім плюс витрати, плюс податки, плюс якийсь прибуток. Тож, я думаю, що за тиждень ціна до 90 гривень може доповзти", — пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив, що ціна на пальне в Україні може сягнути цілих 100 гривень за літр. Це може статися у тому випадку, якщо війна на Близькому Сході триватиме дуже довго.

Також ми писали, що уряд запровадив програму "Кешбек на пальне", що дозволить українцям отримувати часткову компенсацію при купівлі палива чи газу. Розмір становитиме від 5% до 15%, що допоможе зекономити гроші, а максимальна можлива сума економії - до 1000 грн на місяць.