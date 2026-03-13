Ціни на пальне в Україні 13 березня — бензин, дизель та автогаз

В Україні продовжують "стрибати" ціни на пальне та автогаз
В Україні станом на 13 березня утримається тенденція зростання цін на бензин, дизельне пальне та автогаз. Зокрема, у середньому за одну літру А-95+ доведеться заплатити 72,67 гривні.
Середня ціна на пальне в Україні
За інформацією AutoRia, середні ціни на пальне такі:
- А-95+ — 72,67 грн;
- А-95 — 69,03 грн;
- А-92 — 66,18 грн;
- Дизельне пальне — 74,81 грн;
- Автогаз — 42,39 грн.
Ціни на пальне у Львові
Середня вартість пального у Львівській області становить:
- А-95+ — 72,81 грн;
- А-95 — 69,30 грн;
- А-92 — 65,99 грн;
- ДП — 75,80 грн;
- Автогаз — 43,03 грн.
Як змінилися ціни на пальне у Києві
У столиці серед популярних видів пального найвищу ціну зберігає дизель. Водночас вартість автогазу поступово наближається до рівня 42 грн за літр.
Середні ціни на пальне у Києві:
- А-95+ — 73,01 грн;
- А-95 — 69,26 грн;
- А-92 — 67,74 грн;
- ДП — 74,51 грн;
- Автогаз — 41,56 грн.
Скільки коштує пальне у Харкові
Сьогодні у Харкові вкотре змінилася вартість бензину, дизелю та автомобільного газу:
- А-95+ — 72,23 грн;
- А-95 — 68,48 грн;
- А-92 — 65,97 грн;
- ДП — 73,87 грн;
- Газ — 42,34 грн.
Крім того, ціна залежить від АЗС.
Пальне в Україні — останні новини
Фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив, що в Україні пальне може подорожчати до 100 гривень за літр.
Водночас очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев стверджує, що немає обʼєктивного економічного підґрунтя для підвищення вартості пального.
Крім того, Антимонопольний комітет вимагає в АЗС пояснити причини різкого зростання цін на бензин.
