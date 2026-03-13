В Україні продовжують "стрибати" ціни на пальне та автогаз

Дата публікації: 13 березня 2026 23:59
Ціни на пальне в Україні 13 березня — бензин, дизель та автогаз
АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

В Україні станом на 13 березня утримається тенденція зростання цін на бензин, дизельне пальне та автогаз. Зокрема, у середньому за одну літру А-95+ доведеться заплатити 72,67 гривні.

Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на пальне в Україні.

Середня ціна на пальне в Україні

За інформацією AutoRia, середні ціни на пальне такі:

  • А-95+ — 72,67 грн;
  • А-95 — 69,03 грн;
  • А-92 — 66,18 грн;
  • Дизельне пальне — 74,81 грн;
  • Автогаз — 42,39 грн.
Ціни на паливо в Україні 13 березня
Середня вартість пального в Україні 13 березня. Фото: AutoRia

Ціни на пальне у Львові

Середня вартість пального у Львівській області становить:

  • А-95+ — 72,81 грн;
  • А-95 — 69,30 грн;
  • А-92 — 65,99 грн;
  • ДП — 75,80 грн;
  • Автогаз — 43,03 грн.
Ціни на бензин у Львові 13 березня
Ціни на пальне у Львівській області 13 березня. Фото: Мінфін
​​
Ціни на пальне у Львові 13 березня
Вартість пального у Львівській області. Фото: Мінфін

Як змінилися ціни на пальне у Києві

У столиці серед популярних видів пального найвищу ціну зберігає дизель. Водночас вартість автогазу поступово наближається до рівня 42 грн за літр. 

Середні ціни на пальне у Києві:

  • А-95+ — 73,01 грн;
  • А-95 — 69,26 грн;
  • А-92 — 67,74 грн;
  • ДП — 74,51 грн;
  • Автогаз — 41,56 грн.
Ціни на пальне у Києві 13 березня
Ціни на пальне у Київській області 13 березня. Фото: Мінфін

Скільки коштує пальне у Харкові

Сьогодні у Харкові вкотре змінилася вартість бензину, дизелю та автомобільного газу:

  • А-95+ — 72,23 грн;
  • А-95 — 68,48 грн;
  • А-92 — 65,97 грн;
  • ДП — 73,87 грн;
  • Газ — 42,34 грн.

Крім того, ціна залежить від АЗС.

Ціни на пальне у Харкові 13 березня
Вартість пального у Харківській області. Фото: Мінфін

Пальне в Україні — останні новини

Фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив, що в Україні пальне може подорожчати до 100 гривень за літр.

Водночас очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев стверджує, що немає обʼєктивного економічного підґрунтя для підвищення вартості пального.

Крім того, Антимонопольний комітет вимагає в АЗС пояснити причини різкого зростання цін на бензин.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
