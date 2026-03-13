Актуальные цены на бензин, дизельное топливо и газ в Украине 13 марта

В Украине вновь дорожает топливо и автогаз
В Украине по состоянию на 13 марта сохраняется тенденция к росту цен на бензин, дизельное топливо и автогаз. В частности, средняя стоимость литра А-95+ составляет 72,67 грн.
Средняя цена на топливо в Украине
По информации AutoRia, средние цены на топливо следующие:
- А-95+ — 72,67 грн;
- А-95 — 69,03 грн;
- А-92 — 66,18 грн;
- Дизельное топливо — 74,81 грн;
- Автогаз — 42,39 грн.
Цены на топливо во Львове
Средняя стоимость топлива во Львовской области составляет:
- А-95+ — 72,81 грн;
- А-95 — 69,30 грн;
- А-92 — 65,99 грн;
- ДТ — 75,80 грн;
- Автогаз — 43,03 грн.
Как изменились цены на топливо в Киеве
В столице среди популярных видов топлива самую высокую цену сохраняет дизель. В то же время стоимость автогаза постепенно приближается к уровню 42 грн за литр.
Средние цены на топливо в Киеве:
- А-95+ — 73,01 грн;
- А-95 — 69,26 грн;
- А-92 — 67,74 грн;
- ДТ — 74,51 грн;
- Автогаз — 41,56 грн.
Сколько стоит топливо в Харькове
Сегодня в Харькове в очередной раз изменилась стоимость бензина, дизеля и автомобильного газа:
- А-95+ — 72,23 грн;
- А-95 — 68,48 грн;
- А-92 — 65,97 грн;
- ДТ — 73,87 грн;
- Газ — 42,34 грн.
Кроме того, цена зависит от АЗС.
Топливо в Украине — последние новости
Финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что в Украине топливо может подорожать до 100 гривен за литр.
В то же время глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждает, что нет объективной экономической основы для повышения стоимости топлива.
Кроме того, Антимонопольный комитет требует у АЗС объяснить причины резкого роста цен на бензин.
