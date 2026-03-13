Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Украине вновь дорожает топливо и автогаз

В Украине вновь дорожает топливо и автогаз

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 23:59
Актуальные цены на бензин, дизельное топливо и газ в Украине 13 марта
АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на 13 марта сохраняется тенденция к росту цен на бензин, дизельное топливо и автогаз. В частности, средняя стоимость литра А-95+ составляет 72,67 грн.

Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на топливо в Украине.

Средняя цена на топливо в Украине

По информации AutoRia, средние цены на топливо следующие:

  • А-95+ — 72,67 грн;
  • А-95 — 69,03 грн;
  • А-92 — 66,18 грн;
  • Дизельное топливо — 74,81 грн;
  • Автогаз — 42,39 грн.
Ціни на паливо в Україні 13 березня
Средняя стоимость топлива в Украине 13 марта. Фото: AutoRia

Цены на топливо во Львове

Средняя стоимость топлива во Львовской области составляет:

  • А-95+ — 72,81 грн;
  • А-95 — 69,30 грн;
  • А-92 — 65,99 грн;
  • ДТ — 75,80 грн;
  • Автогаз — 43,03 грн.
Ціни на бензин у Львові 13 березня
Цены на топливо во Львовской области 13 марта. Фото: Минфин
Ціни на пальне у Львові 13 березня
Стоимость горючего во Львовской области. Фото: Минфин

Как изменились цены на топливо в Киеве

В столице среди популярных видов топлива самую высокую цену сохраняет дизель. В то же время стоимость автогаза постепенно приближается к уровню 42 грн за литр.

Средние цены на топливо в Киеве:

  • А-95+ — 73,01 грн;
  • А-95 — 69,26 грн;
  • А-92 — 67,74 грн;
  • ДТ — 74,51 грн;
  • Автогаз — 41,56 грн.
Ціни на пальне у Києві 13 березня
Цены на топливо в Киевской области 13 марта. Фото: Минфин

Сколько стоит топливо в Харькове

Сегодня в Харькове в очередной раз изменилась стоимость бензина, дизеля и автомобильного газа:

  • А-95+ — 72,23 грн;
  • А-95 — 68,48 грн;
  • А-92 — 65,97 грн;
  • ДТ — 73,87 грн;
  • Газ — 42,34 грн.

Кроме того, цена зависит от АЗС.

Ціни на пальне у Харкові 13 березня
Стоимость топлива в Харьковской области. Фото: Минфин

Топливо в Украине — последние новости

Финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что в Украине топливо может подорожать до 100 гривен за литр.

В то же время глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждает, что нет объективной экономической основы для повышения стоимости топлива.

Кроме того, Антимонопольный комитет требует у АЗС объяснить причины резкого роста цен на бензин.

цены на топливо бензин Украина топливо автогаз
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации