Актуальные цены на бензин, дизельное топливо и газ в Украине 13 марта

АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на 13 марта сохраняется тенденция к росту цен на бензин, дизельное топливо и автогаз. В частности, средняя стоимость литра А-95+ составляет 72,67 грн.

Средняя цена на топливо в Украине

По информации AutoRia, средние цены на топливо следующие:

А-95+ — 72,67 грн;

А-95 — 69,03 грн;

А-92 — 66,18 грн;

Дизельное топливо — 74,81 грн;

Автогаз — 42,39 грн.

Средняя стоимость топлива в Украине 13 марта. Фото: AutoRia

Цены на топливо во Львове

Средняя стоимость топлива во Львовской области составляет:

А-95+ — 72,81 грн;

А-95 — 69,30 грн;

А-92 — 65,99 грн;

ДТ — 75,80 грн;

Автогаз — 43,03 грн.

Цены на топливо во Львовской области 13 марта. Фото: Минфин

Стоимость горючего во Львовской области. Фото: Минфин

Как изменились цены на топливо в Киеве

В столице среди популярных видов топлива самую высокую цену сохраняет дизель. В то же время стоимость автогаза постепенно приближается к уровню 42 грн за литр.

Средние цены на топливо в Киеве:

А-95+ — 73,01 грн;

А-95 — 69,26 грн;

А-92 — 67,74 грн;

ДТ — 74,51 грн;

Автогаз — 41,56 грн.

Цены на топливо в Киевской области 13 марта. Фото: Минфин

Сколько стоит топливо в Харькове

Сегодня в Харькове в очередной раз изменилась стоимость бензина, дизеля и автомобильного газа:

А-95+ — 72,23 грн;

А-95 — 68,48 грн;

А-92 — 65,97 грн;

ДТ — 73,87 грн;

Газ — 42,34 грн.

Кроме того, цена зависит от АЗС.

Стоимость топлива в Харьковской области. Фото: Минфин

Топливо в Украине — последние новости

Финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что в Украине топливо может подорожать до 100 гривен за литр.

В то же время глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждает, что нет объективной экономической основы для повышения стоимости топлива.

Кроме того, Антимонопольный комитет требует у АЗС объяснить причины резкого роста цен на бензин.