Заседание Кабмина. Иллюстративное фото: facebook.com/KabminUA

Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников. Изменения касаются предельного количества забронированных сотрудников, критериев определения критически важных предприятий и процедуры увеличения квот. Также правительство определило основания для отказа в рассмотрении соответствующих предложений и сроки оформления дополнительного бронирования.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1328 от 23 октября 2026 года, опубликованном на сайте правительства, сообщает Новини.LIVE.

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Какие изменения предусматривают новые правила бронирования

Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных, уточнил критерии критичности предприятий и пересмотрел предельные объемы бронирования для отдельных категорий учреждений. Эти решения призваны обеспечить баланс между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики и критически важной инфраструктуры.

Лимит призыва для энергетики и ОПК

Для определенных критически важных учреждений оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса установлен предельный уровень призыва до 95% военнообязанных работников. Это также касается соответствующих подрядных организаций и отечественных производителей трансформаторного оборудования, которые выполняют работы для бесперебойного функционирования энергетической и газотранспортной систем Украины и соответствуют установленным условиям.

В то же время ограничение не распространяется на работников, непосредственно задействованных в производственных процессах критически важных объектов. Их следует задействовать в полном объеме — на 100%. Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах установленного лимита, поэтому ограничение в первую очередь коснется вспомогательного и обслуживающего персонала.

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Увеличить объем бронирования свыше 95% можно по решению Министерства обороны или Министерства энергетики с учетом согласованных рекомендаций и предложений Координационного центра. Обоснованные предложения по увеличению количества забронированных работников соответствующие министерства должны подавать в Центр.

Критерии критичности предприятий пересмотрят в течение 10 дней

Центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и областные военные администрации должны в течение 10 дней со дня вступления постановления в силу пересмотреть и согласовать отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий. Обновленные критерии будет согласовывать Координационный центр.

По результатам пересмотра органы власти также должны проанализировать соответствие предприятий установленным требованиям. Если будет исключен критерий, на основании которого предприятие было определено как имеющее важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины, решение о присвоении ему статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения должно быть отменено.

В то же время сам пересмотр критериев не означает автоматической отмены статуса критически важного для всех предприятий. Решения, которые остаются в силе и не подлежат отмене в связи с исключением соответствующего критерия, продолжают действовать в течение срока, на который они были приняты.

Как будет работать Координационный центр

Координационный центр по организации призыва военнообязанных — временный консультативно-совещательный орган Кабмина. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственных за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критически важной инфраструктуры. Сопредседателями Центра являются заместители министров экономики, окружающей среды и обороны.

Среди основных задач Центра — согласование отраслевых и региональных критериев критичности, рассмотрение обращений государственных органов об определении предприятий как критически важных и предоставление рекомендаций об отмене такого статуса при наличии соответствующих оснований. Также Центр будет согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%.

Процедура рассмотрения обращений предусматривает несколько этапов. Орган, получивший обращение предприятия об определении его в качестве критически важного, должен рассмотреть его в течение семи рабочих дней и обратиться в Координационный центр за рекомендациями. Центр должен предоставить их в срок до одного календарного месяца с момента получения обращения. После этого у соответствующего государственного органа есть не более трех рабочих дней, чтобы принять решение или уведомить об отказе.

Если имеется обоснованная необходимость в неотложном рассмотрении обращения государственным органом, Координационный центр должен предоставить предложения и рекомендации не позднее чем через семь рабочих дней после его получения.

Кого будут учитывать при расчете квот

При расчете предельного процента забронированных работников будут учитываться также граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации по другим основаниям. В частности, речь идет о многодетных родителях и опекунах.

Таким образом, эти категории граждан будут включены в общий расчет лимита бронирования. Это необходимо учитывать при определении предельного количества военнообязанных работников, которых предприятие может забронировать.

За какие нарушения могут отказать в увеличении квоты

Постановление определяет основания, по которым Координационный центр может отказать в рассмотрении обоснованных предложений об увеличении объемов бронирования. Одно из них — систематическое нарушение руководителем критически важного учреждения требований законодательства в сфере организации и ведения воинского учета.

В частности, основанием могут служить два или более документально подтвержденных факта таких нарушений в течение последних 12 месяцев и/или привлечение руководителя к административной ответственности за их совершение.

Эта норма касается именно рассмотрения предложений об увеличении объемов бронирования, а не автоматической отмены всех ранее предоставленных отсрочек.

Какие сроки установлены для дополнительного бронирования через "Дію"

Постановление предусматривает, что после принятия решения об увеличении объемов бронирования соответствующий государственный орган должен подать через портал "Дія" уведомление об изменении лимита бронирования в Едином перечне.

После подачи такого уведомления государственный орган или критически важное учреждение должны осуществить бронирование военнообязанных в течение 10 рабочих дней. Если этого не сделать в установленный срок, решение об увеличении объемов бронирования теряет силу.

Кроме того, по истечении срока действия решения об увеличении объемов бронирования руководители государственных органов и критически важных учреждений должны в течение пяти рабочих дней через "Дію" принять меры для аннулирования предоставленных отсрочек.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство планирует до 1 декабря разработать новую систему бронирования работников от мобилизации. Новые правила должны помочь отличить формальные показатели предприятий от их реальной важности для государства, при этом 90–95% работников критически важных предприятий планируется перебронировать. Корецкий подчеркнул, что изменения не означают резкого усиления мобилизации в ближайшее время, а правительство хочет совместно с бизнесом разработать модель прогнозируемого призыва работников в армию.

Новини.LIVE писали, что Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных и поручил пересмотреть критерии критичности предприятий. Центр будет координировать этот процесс, рассматривать обращения государственных органов и согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%. Для отдельных предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов установлен лимит бронирования до 95%, при этом работников, непосредственно задействованных в производстве и критически важных работах, будут бронировать в полном объеме.