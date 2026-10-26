Засідання Кабміну. Ілюстративне фото: facebook.com/KabminUA

Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Зміни стосуються граничної кількості заброньованих співробітників, критеріїв визначення критично важливих підприємств і процедури збільшення квот. Також уряд визначив підстави для відмови в розгляді відповідних пропозицій і строки оформлення додаткового бронювання.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1328 від 23 жовтня 2026 року, опублікованій на сайті уряду, інформує Новини.LIVE.

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Які зміни передбачають нові правила бронювання

Кабмін створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних, уточнив критерії критичності підприємств і переглянув граничні обсяги бронювання для окремих категорій установ. Рішення мають забезпечити баланс між потребами Сил оборони та стабільною роботою економіки й критичної інфраструктури.

Ліміт бронювання для енергетики та ОПК

Для визначених критично важливих установ оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного комплексу встановили граничний рівень бронювання до 95% військовозобов’язаних працівників. Це також стосується відповідних підрядних організацій і вітчизняних виробників трансформаторного обладнання, які виконують роботи для безперебійного функціонування енергетичної та газотранспортної систем України й відповідають установленим умовам.

Водночас обмеження не поширюється на працівників, які безпосередньо залучені до виробничих процесів критично важливих установ. Їх мають бронювати в повному обсязі — на 100%. Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах установленого ліміту, тому обмеження насамперед стосуватиметься допоміжного й обслуговувального персоналу.

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Збільшити обсяг бронювання понад 95% можна за рішенням Міністерства оборони або Міністерства енергетики з урахуванням узгоджених рекомендацій і пропозицій Координаційного центру. Обґрунтовані пропозиції щодо збільшення кількості заброньованих працівників відповідні міністерства мають подавати до Центру.

Критерії критичності підприємств переглянуть за 10 днів

Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та обласні військові адміністрації мають протягом 10 днів із дня набрання постановою чинності переглянути й узгодити галузеві та регіональні критерії визначення критично важливих підприємств. Оновлені критерії погоджуватиме Координаційний центр.

За результатами перегляду органи влади також мають проаналізувати відповідність підприємств установленим вимогам. Якщо виключать критерій, на підставі якого підприємство визначили таким, що має важливе значення для галузі національної економіки або забезпечення потреб територіальної громади, рішення про надання йому статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення мають скасувати.

Водночас сам перегляд критеріїв не означає автоматичного скасування статусу критично важливого для всіх підприємств. Рішення, які залишаються чинними та не підлягають скасуванню через виключення відповідного критерію, продовжують діяти протягом строку, на який їх ухвалили.

Як працюватиме Координаційний центр

Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних — тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну. До його роботи залучатимуть представників органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та функціонування критичної інфраструктури. Співголовами Центру є заступники міністрів економіки та довкілля й оборони.

Серед основних завдань Центру — узгодження галузевих і регіональних критеріїв критичності, розгляд звернень державних органів щодо визначення підприємств критично важливими та надання рекомендацій щодо скасування такого статусу за наявності відповідних підстав. Також Центр погоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Процедура розгляду звернень передбачає кілька етапів. Орган, який отримав звернення підприємства щодо визначення критично важливим, має розглянути його протягом семи робочих днів і звернутися до Координаційного центру за рекомендаціями. Центр має надати їх у строк до одного календарного місяця від отримання звернення. Після цього відповідний державний орган має не більш як три робочі дні, щоб ухвалити рішення або повідомити про відмову.

Якщо є обґрунтована потреба в невідкладному розгляді звернення державного органу, Координаційний центр має надати пропозиції та рекомендації не пізніше ніж за сім робочих днів після його отримання.

Кого враховуватимуть під час розрахунку квот

Під час розрахунку граничного відсотка заброньованих працівників враховуватимуть також громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації з інших підстав. Зокрема, йдеться про багатодітних батьків та опікунів.

Отже, ці категорії громадян включатимуть до загального розрахунку ліміту бронювання. Це потрібно враховувати під час визначення граничної кількості військовозобов’язаних працівників, яких підприємство може забронювати.

За які порушення можуть відмовити у збільшенні квоти

Постанова визначає підстави, через які Координаційний центр може відмовити в розгляді обґрунтованих пропозицій щодо збільшення обсягів бронювання. Одна з них — систематичне порушення керівником критично важливої установи вимог законодавства у сфері організації та ведення військового обліку.

Зокрема, підставою можуть бути два або більше документально підтверджених факти таких порушень протягом останніх 12 місяців та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за їх вчинення.

Ця норма стосується саме розгляду пропозицій про збільшення обсягів бронювання, а не автоматичного скасування всіх раніше наданих відстрочок.

Які строки встановили для додаткового бронювання через "Дію"

Постанова передбачає, що після ухвалення рішення про збільшення обсягів бронювання відповідний державний орган має подати через портал "Дія" повідомлення про зміну ліміту бронювання в Єдиному переліку.

Після подання такого повідомлення державний орган або критично важлива установа мають здійснити бронювання військовозобов’язаних протягом 10 робочих днів. Якщо цього не зробити у визначений строк, рішення про збільшення обсягів бронювання втрачає чинність.

Крім того, після закінчення строку дії рішення про збільшення обсягів бронювання керівники державних органів і критично важливих установ мають протягом п’яти робочих днів через "Дію" вжити заходів для анулювання наданих відстрочок.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд планує до 1 грудня розробити нову систему бронювання працівників від мобілізації. Нові правила мають допомогти відрізнити формальні показники підприємств від їхньої реальної критичності для держави, водночас 90–95% працівників критично важливих підприємств планують перебронювати. Корецький наголосив, що зміни не означають різкого посилення мобілізації найближчим часом, а уряд хоче спільно з бізнесом розробити модель прогнозованого залучення працівників до війська.

Новини.LIVE писали, що Кабмін створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних і доручив переглянути критерії критичності підприємств. Центр координуватиме цей процес, розглядатиме звернення державних органів і погоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50%. Для окремих підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів установили ліміт бронювання до 95%, водночас працівників, безпосередньо залучених до виробництва та критичних робіт, бронюватимуть у повному обсязі.