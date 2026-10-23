Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Кабінет Міністрів України схвалив постанову про оновлення правил бронювання військовозобов’язаних працівників. Для підприємств оборонно-промислового комплексу змінять підхід до бронювання, а його рівень становитиме 95%. У Міноборони пояснили, що рішення має допомогти оборонним підприємствам зберігати необхідних фахівців і нарощувати виробництво для потреб Сил оборони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України у п'ятницю, 23 жовтня.

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Як зміняться правила бронювання працівників ОПК

Для виробництва зброї Україні потрібні фахівці, стабільні контракти та зрозумілі правила роботи. Тому уряд оновив підхід до бронювання військовозобов’язаних працівників оборонно-промислового комплексу.

Однією зі змін стане встановлення рівня бронювання на рівні 95%. У Міністерстві оборони наголошують, що бронювання має зберігатися для працівників підприємств ОПК, які реально залучені до виробництва зброї та іншої продукції для війська. Ухвалене Кабміном рішення має забезпечити такий підхід.

Міністр оборони України Євгеній Хмара зазначив, що оборонні підприємства повинні мати змогу планувати роботу, утримувати спеціалістів і збільшувати виробництво:

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"Підприємства повинні мати змогу планувати роботу, утримувати фахівців і нарощувати виробництво".

У Міноборони наголосили на прозорості бронювання

Водночас бронювання не має ставати інструментом для зловживань. У Міноборони наголосили на важливості прозорості та чесного діалогу між державою й бізнесом. Держава має розуміти, хто справді працює та робить внесок в оборону країни.

Хмара підкреслив, що для оборони потрібні як військові на фронті, так і фахівці, які забезпечують їх зброєю. За його словами, держава має створити умови, за яких обидві складові оборони працюватимуть ефективно, а правила будуть справедливими.

"Нам потрібні й люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Завдання держави — створити умови, за яких обидві складові нашої оборони працюватимуть ефективно, а правила будуть справедливими", — наголосив очільник Міноборони.

Скриншот повідомлення Міноборони/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 23 жовтня 2026 року прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд змінить правила бронювання працівників енергетики та оборонно-промислового комплексу: максимальний рівень більше не становитиме 100%. Також переглянуть критерії критичності підприємств і посилять відповідальність за ухилення від військової служби. Водночас уряд готує механізм повного бронювання для підприємств, які виконуватимуть мобілізаційні зобов’язання, — його планують затвердити до 1 грудня.

Новини.LIVE писали, що народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що в постанові Кабміну про бронювання не буде обмежень у 85% і 60%. Уряд також розглядає створення дорадчо-консультативного органу, який надаватиме рекомендації щодо мобілізації та бронювання. За словами нардепа, перегляд правил потрібен через стрімке зростання кількості заброньованих працівників, обґрунтованість якого необхідно перевірити.