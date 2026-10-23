Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Кабинет Министров Украины утвердил постановление об обновлении правил резервирования военнообязанных работников. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса изменят подход к бронированию, а его уровень составит 95%. В Минобороны пояснили, что решение должно помочь оборонным предприятиям удерживать необходимых специалистов и наращивать производство для нужд Сил обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины в пятницу, 23 октября.

Реклама

Как изменятся правила бронирования работников ОПК

Для производства оружия Украине нужны специалисты, стабильные контракты и понятные правила работы. Поэтому правительство обновило подход к резервированию военнообязанных работников оборонно-промышленного комплекса.

Одним из изменений станет установление уровня призыва на уровне 95%. В Министерстве обороны подчеркивают, что призыв должен сохраняться для работников предприятий ОПК, которые реально задействованы в производстве оружия и другой продукции для армии. Принятое Кабмином решение должно обеспечить такой подход.

Министр обороны Украины Евгений Хмара отметил, что оборонные предприятия должны иметь возможность планировать работу, удерживать специалистов и наращивать производство:

Читайте также:

"Предприятия должны иметь возможность планировать работу, удерживать специалистов и наращивать производство".

В Минобороны подчеркнули важность прозрачности бронирования

В то же время бронирование не должно становиться инструментом для злоупотреблений. В Минобороны подчеркнули важность прозрачности и честного диалога между государством и бизнесом. Государство должно понимать, кто действительно работает и вносит вклад в оборону страны.

Хмара подчеркнул, что для обороны нужны как военные на фронте, так и специалисты, обеспечивающие их оружием. По его словам, государство должно создать условия, при которых обе составляющие обороны будут работать эффективно, а правила будут справедливыми.

"Нам нужны и люди, которые защищают Украину на фронте, и специалисты, которые обеспечивают их оружием. Задача государства — создать условия, при которых обе составляющие нашей обороны будут работать эффективно, а правила будут справедливыми", — подчеркнул глава Минобороны.

Скриншот сообщения Минобороны/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 2026 года премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство изменит правила бронирования работников энергетики и оборонно-промышленного комплекса: максимальный уровень больше не будет составлять 100%. Также будут пересмотрены критерии критичности предприятий и ужесточена ответственность за уклонение от военной службы. В то же время правительство готовит механизм полного бронирования для предприятий, которые будут выполнять мобилизационные обязательства, — его планируют утвердить до 1 декабря.

Новини.LIVE писали, что народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в постановлении Кабмина о бронировании не будет ограничений в 85% и 60%. Правительство также рассматривает вопрос о создании совещательно-консультативного органа, который будет давать рекомендации по мобилизации и бронированию. По словам нардепа, пересмотр правил необходим из-за стремительного роста числа забронированных работников, обоснованность которого необходимо проверить.