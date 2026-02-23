Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ющенко празднует 72-летие — чем он вошел в историю Украины

Ющенко празднует 72-летие — чем он вошел в историю Украины

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 07:12
Виктору Ющенко 72 года — самое интересное из биографии третьего президента
Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: Facebook/Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко празднует День рождения в понедельник, 23 февраля 2026 года. Сегодня ему исполняется 72 года.

Новини.LIVE собрали факты из биографии выдающегося политика.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Викторе Ющенко

Родился Ющенко 23 февраля 1954 года. Его родное село — Хоружевка в Сумской области. Родители Ющенко — обычные сельские учителя. Отец, Андрей Андреевич, был участником Второй мировой войны, а после завершения боевых действий преподавал английский язык в Хоружевской средней школе. Мать, Варвара Тимофеевна, была учительницей физики и математики в Хоружевской средней школе.

Виктор Ющенко проходил срочную службу в рядах Советской армии. Был в пограничных войсках на советско-турецкой границе.

После завершения службы вернулся в Сумскую область, где работал экономистом. В 1993 году Ющенко стал председателем Национального Банка Украины. Именно при Ющенко была проведена денежная реформа. Со 2 по 16 сентября 1996 года ввели в обращение национальную украинскую валюту — гривну.

Карьера Ющенко

После многих лет работы в экономической сфере, Ющенко решил пойти в политику. В 1999 году он стал премьер-министром Украины.

Впоследствии Ющенко возглавил оппозиционный блок. В 2002 году он вошел с ним в Верховную Раду, опередив Коммунистическую партию Украины по количеству голосов.

Віктору Ющенку виповнюється 72 роки - чим він запам'ятався
Виктор Ющенко пожимает руки сторонникам у здания Кабинета министров в Киеве, 26 апреля 2001 года. Фото: Reuters

В 2004 году Ющенко решил принять участие в выборах президента Украины. На то время его основным конкурентом был Виктор Янукович. В сентябре 2004 года Ющенко отравили диоксидом. Он в тяжелом состоянии попал в австрийскую клинику Рудольфинерхаус.

Президенство политик получил после Оранжевой революции, которая произошла из-за объявления ЦИК предварительных результатов выборов. Под давлением украинцев Верховный Суд назначил повторный второй тур. Именно в нем победил Виктор Ющенко. Его инаугурация состоялась 23 января 2005 года.

Президентство Ющенко

Во время президентства Виктора Ющенко начала действовать новая версия Конституции Украины со значительно ослабленными полномочиями главы государства и усиленной ролью парламента.

Правление Ющенко запомнилось жесткими противостояниями с тогдашними премьер-министрами Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. В 2007 году Ющенко решил распустить Верховную Раду, что произошло впервые в истории независимой Украины.

Віктору Ющенку виповнюється 72 роки - чим він запам'ятався
Виктор Ющенко целует флаг Украины во время митинга по случаю открытия своей предвыборной кампании в Киеве, 4 июля 2004 года. Фото: Reuters

Виктор Ющенко также стремился добиться получения Плана действий по членству в НАТО. В 2008 году Украина была в шаге от этого.

Во время президентства Ющенко Украина сделала значительный шаг в сторону децентрализации, расширения прав граждан и реформы избирательной системы. В то же время этот период стал сложным из-за экономических и политических трудностей.

Ющенко после президентства

В 2010 году политик пытался снова стать президентом. Однако украинцы не выбрали Ющенко. После этого он основал и возглавил Всеукраинскую общественную организацию "Стратегические инициативы" для развития гражданского общества и сохранения культуры.

Ющенко известен своей любовью к пчеловодству и коллекционированию старинных предметов. Он имеет большую коллекцию украинских вышитых рубашек и рушников.

После начала полномасштабного вторжения Виктор Ющенко с семьей остался в Украине. Он исследует историю и занимается музеями.

Последние заявления Ющенко

Недавно третий президент Украины высказался о переговорах о прекращении войны. Он раскритиковал позицию стран, которые готовы пойти на уступки Путину и ограничивают Украину вместо того, чтобы давить на Россию.

Также Виктор Ющенко оценил состояние Вооруженных сил Украины. Он отметил, что сейчас именно украинская армия является сильнейшей в Европе.

День рождения Украина Виктор Ющенко политики президент
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации