Третий президент Украины Виктор Ющенко празднует День рождения в понедельник, 23 февраля 2026 года. Сегодня ему исполняется 72 года.

Что известно о Викторе Ющенко

Родился Ющенко 23 февраля 1954 года. Его родное село — Хоружевка в Сумской области. Родители Ющенко — обычные сельские учителя. Отец, Андрей Андреевич, был участником Второй мировой войны, а после завершения боевых действий преподавал английский язык в Хоружевской средней школе. Мать, Варвара Тимофеевна, была учительницей физики и математики в Хоружевской средней школе.

Виктор Ющенко проходил срочную службу в рядах Советской армии. Был в пограничных войсках на советско-турецкой границе.

После завершения службы вернулся в Сумскую область, где работал экономистом. В 1993 году Ющенко стал председателем Национального Банка Украины. Именно при Ющенко была проведена денежная реформа. Со 2 по 16 сентября 1996 года ввели в обращение национальную украинскую валюту — гривну.

Карьера Ющенко

После многих лет работы в экономической сфере, Ющенко решил пойти в политику. В 1999 году он стал премьер-министром Украины.

Впоследствии Ющенко возглавил оппозиционный блок. В 2002 году он вошел с ним в Верховную Раду, опередив Коммунистическую партию Украины по количеству голосов.

В 2004 году Ющенко решил принять участие в выборах президента Украины. На то время его основным конкурентом был Виктор Янукович. В сентябре 2004 года Ющенко отравили диоксидом. Он в тяжелом состоянии попал в австрийскую клинику Рудольфинерхаус.

Президенство политик получил после Оранжевой революции, которая произошла из-за объявления ЦИК предварительных результатов выборов. Под давлением украинцев Верховный Суд назначил повторный второй тур. Именно в нем победил Виктор Ющенко. Его инаугурация состоялась 23 января 2005 года.

Президентство Ющенко

Во время президентства Виктора Ющенко начала действовать новая версия Конституции Украины со значительно ослабленными полномочиями главы государства и усиленной ролью парламента.

Правление Ющенко запомнилось жесткими противостояниями с тогдашними премьер-министрами Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. В 2007 году Ющенко решил распустить Верховную Раду, что произошло впервые в истории независимой Украины.

Виктор Ющенко также стремился добиться получения Плана действий по членству в НАТО. В 2008 году Украина была в шаге от этого.

Во время президентства Ющенко Украина сделала значительный шаг в сторону децентрализации, расширения прав граждан и реформы избирательной системы. В то же время этот период стал сложным из-за экономических и политических трудностей.

Ющенко после президентства

В 2010 году политик пытался снова стать президентом. Однако украинцы не выбрали Ющенко. После этого он основал и возглавил Всеукраинскую общественную организацию "Стратегические инициативы" для развития гражданского общества и сохранения культуры.

Ющенко известен своей любовью к пчеловодству и коллекционированию старинных предметов. Он имеет большую коллекцию украинских вышитых рубашек и рушников.

После начала полномасштабного вторжения Виктор Ющенко с семьей остался в Украине. Он исследует историю и занимается музеями.

Последние заявления Ющенко

Недавно третий президент Украины высказался о переговорах о прекращении войны. Он раскритиковал позицию стран, которые готовы пойти на уступки Путину и ограничивают Украину вместо того, чтобы давить на Россию.

Также Виктор Ющенко оценил состояние Вооруженных сил Украины. Он отметил, что сейчас именно украинская армия является сильнейшей в Европе.