Оранжевая революция — как начиналась и как изменила Украину

Оранжевая революция. Фото: Depositphotos

В Украине 22 ноября 2004 года стартовала Оранжевая революция. Кампанию митингов и протестов организовали сторонники Виктора Ющенко после объявления победы Виктора Януковича на президентских выборах.

Хронологию и причины Оранжевой революции рассказывают Новини.LIVE.

Как началась Оранжевая революция

В ноябре 2004 года после второго тура президентских выборов в Украине начались массовые протесты. Тогда Центральная избирательная комиссия объявила результаты, согласно которым победу якобы одержал Виктор Янукович. Многочисленные фальсификации вызвали волну возмущения среди украинцев.

Оранжевая революция. Фото из открытых источников

Участники Оранжевой революции. Фото из открытых источников

Так, 22 ноября сторонники оппозиционного кандидата Виктора Ющенко вышли с протестом на улицы. Митинги проходили в крупных городах, а центром стал Майдан Независимости в Киеве.

Верховный Суд под давлением общественности все же принял решение о проведении повторного второго тура выборов. По его результатам президентом Украины стал Виктор Ющенко.

Уже в 2005 году он учредил новый государственный праздник — День Свободы.

Почему революцию называли оранжевой

Революция получила такое название благодаря официальному цвету, который связан с предвыборной кампанией Виктора Ющенко. Этот цвет стал знаком и символом, ведь все было оранжевым — ленты, шарфы, флаги и даже палатки.

Протестующие массово носили эти ленты и атрибуты, и Майдан превратился буквально в море оранжевого. Поэтому, сами участники и СМИ начали называть все митинги и события Оранжевой революцией.

