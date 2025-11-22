Відео
Відео

Річниця Помаранчевої революції — як змінила історію України

Дата публікації: 22 листопада 2025 07:00
Оновлено: 18:44
Помаранчева революція — як починалась і як змінила Україну
Помаранчева революція. Фото: Depositphotos

В Україні 22 листопада 2004 року стартувала Помаранчева революція. Кампанію мітингів та протестів організували прихильники Віктора Ющенка після оголошення перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. 

Хронологію та причини Помаранчевої революції розповідають Новини.LIVE

Як почалася Помаранчева революція

У листопада 2004 року після другого туру президентських виборів в Україні розпочалися масові протести. Тоді Центральна виборча комісія оголосила результати, згідно з якими перемогу нібито здобув Віктор Янукович. Численні фальсифікації спричинили хвилю обурення серед українців. 

Помаранчева революція
Помаранчева революція. Фото з відкритих джерел
Як почалася Помаранчева революція
Учасники Помаранчевої революції. Фото з відкритих джерел

Так, 22 листопада прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка вийшли з протестом на вулиці. Мітинги відбувалися у великих містах, а центром став Майдан Незалежності у Києві.

Верховний Суд під тиском громадськості все ж ухвалив рішення про проведення повторного другого туру виборів. За його результатами президентом України став Віктор Ющенко.  

Вже 2005 року він заснував нове державне свято — День Свободи. 

Чому революцію називали помаранчевою

Революція отримала таку назву завдяки офіційному кольору, який пов'язаний з передвиборчою кампанією Віктора Ющенка. Цей колір став знаком та символом, адже все було помаранчевим — стрічки, шарфи, прапори та навіть намети. 

Протестувальники масово носили ці стрічки та атрибути, і Майдан перетворився буквально на море помаранчевого. Тому, самі учасники та ЗМІ почали називати усі мітинги та події Помаранчевою революцією. 

Нагадаємо, раніше Ющенко пригадав ціль Путіна щодо України у 2005 році. За його словами, він намагався переписати історію.

Також він розповів про справжню перемогу України. Третій президент вважає, що вона повинна включати не тільки лише вихід на кордони 1991 року.

вибори Віктор Янукович протести Україна Віктор Ющенко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
