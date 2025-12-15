Ющенко высказался о мирных переговорах по окончанию войны

Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: Виктор Ющенко/Facebook

Третий Президент Украины Виктор Ющенко высказался о мирных переговорах по окончанию полномасштабной войны. Он отметил, что сейчас "западная демократия проигрывает".

Об этом Виктор Ющенко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в понедельник, 15 декабря.

Ющенко о мирных переговорах

Виктор Ющенко отметил, что нынешняя ситуация похожа на подписание Мюнхенского мирного соглашения в 1938 году. Тогда европейские страны пошли на умиротворение Гитлера и отдали ему часть Чехословакии в обмен на прекращение войны, но уже через год началась Вторая мировая.

Третий президент Украины раскритиковал позицию демократических стран, которые сейчас идут на уступки Путину и вместо того, чтобы ограничивать агрессора, ограничивают Украину и ее суверенитет.

"Мне кажется, что демократия проигрывает. Мне кажется, что те подходы, которые нужно было употреблять к агрессору, почему-то они употребляются к жертве. Продолжается дискуссия, как ограничить войско. Кому жертве? Украине. Вы ничего не спутали? Возможно, агрессору надо ограничивать?

Мне кажется, это унижение для демократии. Мы нация, которая показывает всему миру, как преданно можно защищать свою волю и суверенность. И нам заранее уже говорят, вам туда нельзя. Почему? Мы суверенная нация. Это вопрос к нации, это не вопрос к Путину или к кому-то другому. Что же это за демократия, которая выставляет барьеры жертве, а не агрессору? И таких вещей очень много", — сказал Ющенко.

А также добавил: "И здесь хочется, знаете, еще раз Черчилля вспомнить, который говорил: "История — это хорошая учительница. Только сегодня ей попались бездарные ученики".

