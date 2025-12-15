Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ющенко скептически высказался о мирных переговорах — что сказал

Ющенко скептически высказался о мирных переговорах — что сказал

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:08
Ющенко высказался о мирных переговорах по окончанию войны
Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: Виктор Ющенко/Facebook

Третий Президент Украины Виктор Ющенко высказался о мирных переговорах по окончанию полномасштабной войны. Он отметил, что сейчас "западная демократия проигрывает".

Об этом Виктор Ющенко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в понедельник, 15 декабря.

Реклама
Читайте также:

Ющенко о мирных переговорах

Виктор Ющенко отметил, что нынешняя ситуация похожа на подписание Мюнхенского мирного соглашения в 1938 году. Тогда европейские страны пошли на умиротворение Гитлера и отдали ему часть Чехословакии в обмен на прекращение войны, но уже через год началась Вторая мировая.

Третий президент Украины раскритиковал позицию демократических стран, которые сейчас идут на уступки Путину и вместо того, чтобы ограничивать агрессора, ограничивают Украину и ее суверенитет.

"Мне кажется, что демократия проигрывает. Мне кажется, что те подходы, которые нужно было употреблять к агрессору, почему-то они употребляются к жертве. Продолжается дискуссия, как ограничить войско. Кому жертве? Украине. Вы ничего не спутали? Возможно, агрессору надо ограничивать?

Мне кажется, это унижение для демократии. Мы нация, которая показывает всему миру, как преданно можно защищать свою волю и суверенность. И нам заранее уже говорят, вам туда нельзя. Почему? Мы суверенная нация. Это вопрос к нации, это не вопрос к Путину или к кому-то другому. Что же это за демократия, которая выставляет барьеры жертве, а не агрессору? И таких вещей очень много", — сказал Ющенко.

А также добавил: "И здесь хочется, знаете, еще раз Черчилля вспомнить, который говорил: "История — это хорошая учительница. Только сегодня ей попались бездарные ученики".

Напомним, что недавно Ющенко сказал, армия какой страны сейчас является самой боеспособной.

Ранее Ющенко поделился своими мыслями относительно того, как закончить полномасштабную войну России против Украины.

США переговоры Виктор Ющенко война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации