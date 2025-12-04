Ющенко сравнил поддержку Украины с мировой коалицией времен Второй мировой

Экс-президент Украины Виктор Ющенко. Фото: кадр из видео

Третий президент Украины Виктор Ющенко подчеркнул, что прекратить российскую агрессию можно только победой, а любые поиски альтернативных путей лишь откладывают проблему для будущих поколений. Он подчеркнул, что мирные договоренности не остановят Россию, а реальный сдерживающий фактор — сила и решимость Украины и ее партнеров.

Об этом Виктор Ющенко заявил во время выступления, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Ющенко обратил внимание на то, что сегодня Украину поддерживают 54 государства, которые фактически формируют общий фронт против российской агрессии. По его словам, подобное объединение наблюдалось только во время Второй мировой войны, когда против гитлеровского режима выступили 53 страны.

Сейчас эти 54 государства вместе производят около 63% мирового ВВП, который достигает примерно 108 триллионов долларов, тогда как доля России составляет около 1,7 триллиона. Ющенко подчеркнул, что сравнение масштабов экономической силы является показательным относительно того, на чьей стороне перспектива победы.

"Поэтому лучший бронежилет - это украинский. Лучше всего воюет с россиянами Украина. А мы нуждаемся в той международной консолидации, особенно европейской. Особенно европейской, которая в конце концов несколько месяцев назад назначила министра обороны. Это впервые за 70 лет Европа пришла к пониманию, что надо в этом мире хорошо изучить политическую повестку дня. А в политическом порядке дня всегда на первом месте стоит вопрос безопасности", — высказался Виктор Ющенко.

Ющенко отметил, что без решения вызовов безопасности невозможно продвигаться в других сферах — экономике, социальной политике, вопросах благосостояния. Он отметил, что украинская армия сегодня обеспечивает значительную часть боеспособности Европейского милитарного союза: среди 210 европейских бригад 120 — украинские.

