Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня 54 країни поруч з Україною — Ющенко сказав, як перемогти Росію

54 країни поруч з Україною — Ющенко сказав, як перемогти Росію

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 14:13
Ющенко порівняв підтримку України зі світовою коаліцією часів Другої світової
Експрезидент України Віктор Ющенко. Фото: кадр з відео

Третій президент України Віктор Ющенко наголосив, що припинити російську агресію можна лише перемогою, а будь-які пошуки альтернативних шляхів лише відкладають проблему для майбутніх поколінь. Він підкреслив, що мирні домовленості не зупинять Росію, а реальний стримувальний фактор — сила й рішучість України та її партнерів.

Про це Віктор Ющенко заявив під час виступу, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Ющенко пояснив, яка підтримка та переваги зараз є в України

Ющенко звернув увагу на те, що сьогодні Україну підтримують 54 держави, які фактично формують спільний фронт проти російської агресії. За його словами, подібне об’єднання спостерігалося лише під час Другої світової війни, коли проти гітлерівського режиму виступили 53 країни.

Нині ці 54 держави разом виробляють близько 63% світового ВВП, який сягає приблизно 108 трильйонів доларів, тоді як частка Росії становить близько 1,7 трильйона. Ющенко наголосив, що порівняння масштабів економічної сили є показовим щодо того, на чиєму боці перспектива перемоги.

"Тому найкращий бронежилет – це український. Найкраще воює із росіянами Україна. А ми потребуємо тієї міжнародної консолідації, особливо європейської. Особливо європейської, яка кінець кінцем декілька місяців назад призначила міністра оборони. Це вперше за 70 років Європа прийшла до розуміння, що треба у цьому світі добре вивчити політичний порядок дня. А у політичному порядку дня завжди на першому місці стоїть питання безпеки", — висловився Віктор Ющенко.

Ющенко зауважив, що без вирішення безпекових викликів неможливо просуватися в інших сферах — економіці, соціальній політиці, питаннях добробуту. Він наголосив, що українська армія сьогодні забезпечує значну частину боєздатності Європейського мілітарного союзу: серед 210 європейських бригад 120 — українські.

Нагадаємо, також Віктор Ющенко розповів, як Володимир Путін маніпулював історичними фактами щодо України у 2005 році.

Окремо експрезидент України висловився, чому Росію ніколи не вдасться зупинити миром.

Віктор Ющенко Європа президент війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації