Ющенко порівняв підтримку України зі світовою коаліцією часів Другої світової

Експрезидент України Віктор Ющенко. Фото: кадр з відео

Третій президент України Віктор Ющенко наголосив, що припинити російську агресію можна лише перемогою, а будь-які пошуки альтернативних шляхів лише відкладають проблему для майбутніх поколінь. Він підкреслив, що мирні домовленості не зупинять Росію, а реальний стримувальний фактор — сила й рішучість України та її партнерів.

Про це Віктор Ющенко заявив під час виступу, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Ющенко звернув увагу на те, що сьогодні Україну підтримують 54 держави, які фактично формують спільний фронт проти російської агресії. За його словами, подібне об’єднання спостерігалося лише під час Другої світової війни, коли проти гітлерівського режиму виступили 53 країни.

Нині ці 54 держави разом виробляють близько 63% світового ВВП, який сягає приблизно 108 трильйонів доларів, тоді як частка Росії становить близько 1,7 трильйона. Ющенко наголосив, що порівняння масштабів економічної сили є показовим щодо того, на чиєму боці перспектива перемоги.

"Тому найкращий бронежилет – це український. Найкраще воює із росіянами Україна. А ми потребуємо тієї міжнародної консолідації, особливо європейської. Особливо європейської, яка кінець кінцем декілька місяців назад призначила міністра оборони. Це вперше за 70 років Європа прийшла до розуміння, що треба у цьому світі добре вивчити політичний порядок дня. А у політичному порядку дня завжди на першому місці стоїть питання безпеки", — висловився Віктор Ющенко.

Ющенко зауважив, що без вирішення безпекових викликів неможливо просуватися в інших сферах — економіці, соціальній політиці, питаннях добробуту. Він наголосив, що українська армія сьогодні забезпечує значну частину боєздатності Європейського мілітарного союзу: серед 210 європейських бригад 120 — українські.

