Війна в Україні — як можна зупинити Росію

Колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що зупинити росіян миром не вдасться ніколи. Вони все одно знову і знову розпочинатимуть війни.

Про це Віктор Ющенко повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Як можна зупинити Росію

Ющенко заявив, що Україні потрібно здолати росіян на полі бою, інакше війна знову розпочнеться через 4-5 років.

"Ми ж зараз шукаємо ключі, як нам перемогти. Так що для цього треба рідкоземельні метали, запаси урану, поклади золота? Що потрібно? Всього-на-всього дух, національний дух. Якщо цим духом володіють десятки мільйонів людей, я твердо хочу сказати: ми ніколи не програємо цю війну. Ніколи. Ми завжди виграємо її, бо ми володіємо тим духом, якого в ка**пів немає. Вони йдуть як наймити. А ми розуміємо, за що ми боремося", — наголосив експрезидент України.

