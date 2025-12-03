Відео
Головна Новини дня Мир не допоможе — Ющенко назвав спосіб, як зупинити Росію

Мир не допоможе — Ющенко назвав спосіб, як зупинити Росію

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 18:21
Війна в Україні — як можна зупинити Росію
Колишній президент України Віктор Ющенко. Фото: facebook/@president.ukraine

Колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що зупинити росіян миром не вдасться ніколи. Вони все одно знову і знову розпочинатимуть війни.

Про це Віктор Ющенко повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. 

Читайте також:

Як можна зупинити Росію

Ющенко заявив, що Україні потрібно здолати росіян на полі бою, інакше війна знову розпочнеться через 4-5 років. 

"Ми ж зараз шукаємо ключі, як нам перемогти. Так що для цього треба рідкоземельні метали, запаси урану, поклади золота? Що потрібно? Всього-на-всього дух, національний дух. Якщо цим духом володіють десятки мільйонів людей, я твердо хочу сказати: ми ніколи не програємо цю війну. Ніколи. Ми завжди виграємо її, бо ми володіємо тим духом, якого в ка**пів немає. Вони йдуть як наймити. А ми розуміємо, за що ми боремося", — наголосив експрезидент України. 

Нагадаємо, раніше Ющенко назвав єдиний шлях до стійкого миру. Будь-які сценарії, що виходять за рамки міжнародного права містять у собі ризик нової війни вже у найближчі роки.

Також експрезидент пригадав ціль Путіна щодо України в 2005 році. Лідер країни-агресора намагався переписати історію.

зброя Віктор Ющенко війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
