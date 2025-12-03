Видео
Главная Новости дня Мир не поможет — Ющенко назвал способ, как остановить Россию

Мир не поможет — Ющенко назвал способ, как остановить Россию

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 18:21
Война в Украине — как можно остановить Россию
Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото: facebook/@president.ukraine

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что остановить россиян миром не удастся никогда. Они все равно снова и снова будут начинать войны.

Об этом Виктор Ющенко сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец. 

Читайте также:

Как можно остановить Россию

Ющенко заявил, что Украине нужно одолеть россиян на поле боя, иначе война снова начнется через 4-5 лет.

"Мы же сейчас ищем ключи, как нам победить. Так что для этого надо редкоземельные металлы, запасы урана, залежи золота? Что нужно? Всего-навсего дух, национальный дух. Если этим духом обладают десятки миллионов людей, я твердо хочу сказать: мы никогда не проиграем эту войну. Никогда. Мы всегда выиграем ее, потому что мы обладаем тем духом, которого у ка**пов нет. Они идут как наемники. А мы понимаем, за что мы боремся", — подчеркнул экс-президент Украины.

Напомним, ранее Ющенко назвал единственный путь к устойчивому миру. Любые сценарии, выходящие за рамки международного права содержат в себе риск новой войны уже в ближайшие годы.

Также экс-президент вспомнил цель Путина в отношении Украины в 2005 году. Лидер страны-агрессора пытался переписать историю.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
