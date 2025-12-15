Ющенко висловився про мирні переговори щодо закінчення війни

Третій президент України Віктор Ющенко. Фото: Віктор Ющенко/Facebook

Третій Президент України Віктор Ющенко висловився про мирні перемовини щодо закінчення повномасштабної війни. Він зазначив, що наразі "західна демократія програє".

Про це Віктор Ющенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у понеділок, 15 грудня.

Ющенко про мирні переговори

Віктор Ющенко зазначив, що нинішня ситуація схожа на підписання Мюнхенської мирної угоди у 1938 році. Тоді європейські країни пішли на умиротворення Гітлера та віддали йому частину Чехословаччини в обмін на припинення війни, але вже через рік розпочалася Друга світова.

Третій президент України розкритикував позицію демократичних країн, які зараз йдуть на поступки Путіну і замість того, щоб обмежувати агресора, обмежують Україну та її суверенітет.

"Мені здається, що демократія програє. Західна демократія. Мені здається, що ті підходи, які потрібні було вживати до агресора, чомусь вони вживаються до жертви. Триває дискусія, як обмежити військо. Кому жертві? Україні. Ви нічого не спутали? Можливо, агресору треба обмежувати?

Мені здається, це приниження для демократії. Ми нація, яка показує всьому світу, як віддано можна захищати свою волю і суверенність. І нам наперед вже кажуть, вам туди не можна. Чому? Ми суверенна нація. Це питання до нації, це не питання до Путіна чи до когось іншого. Що ж це за демократія, що виставляє бар'єри жертві, а не агресору? І отаких речей є дуже багато", — сказав Ющенко.

А також додав: "І тут хочеться, знаєте, ще раз Черчилля згадати, який казав: "Історія — це гарна вчителька. Тільки сьогодні їй попалися бездарні учні".

