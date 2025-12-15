Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ющенко скептично висловився про мирні перемовини — що сказав

Ющенко скептично висловився про мирні перемовини — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:08
Ющенко висловився про мирні переговори щодо закінчення війни
Третій президент України Віктор Ющенко. Фото: Віктор Ющенко/Facebook

Третій Президент України Віктор Ющенко висловився про мирні перемовини щодо закінчення повномасштабної війни. Він зазначив, що наразі "західна демократія програє".

Про це Віктор Ющенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у понеділок, 15 грудня.

Реклама
Читайте також:

Ющенко про мирні переговори

Віктор Ющенко зазначив, що нинішня ситуація схожа на підписання Мюнхенської мирної угоди у 1938 році. Тоді європейські країни пішли на умиротворення Гітлера та віддали йому частину Чехословаччини в обмін на припинення війни, але вже через рік розпочалася Друга світова.

Третій президент України розкритикував позицію демократичних країн, які зараз йдуть на поступки Путіну і замість того, щоб обмежувати агресора, обмежують Україну та її суверенітет.

"Мені здається, що демократія програє. Західна демократія. Мені здається, що ті підходи, які потрібні було вживати до агресора, чомусь вони вживаються до жертви. Триває дискусія, як обмежити військо. Кому жертві? Україні. Ви нічого не спутали? Можливо, агресору треба обмежувати?

Мені здається, це приниження для демократії. Ми нація, яка показує всьому світу, як віддано можна захищати свою волю і суверенність. І нам наперед вже кажуть, вам туди не можна. Чому? Ми суверенна нація. Це питання до нації, це не питання до Путіна чи до когось іншого. Що ж це за демократія, що виставляє бар'єри жертві, а не агресору? І отаких речей є дуже багато", — сказав Ющенко.

А також додав: "І тут хочеться, знаєте, ще раз Черчилля згадати, який казав: "Історія — це гарна вчителька. Тільки сьогодні їй попалися бездарні учні".

Нагадаємо, що нещодавно Ющенка сказав, армія якої країни нині є найбоєздатнішою.

Раніше Ющенко поділився своїми думками щодо того, як закінчити повномасштабну війну Росії проти України.

США переговори Віктор Ющенко війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації