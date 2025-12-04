Відео
Головна Новини дня Хто кому НАТО — Ющенко назвав найбоєздатнішу армію в Європі

Хто кому НАТО — Ющенко назвав найбоєздатнішу армію в Європі

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 17:38
Ющенко вважає ЗСУ найбоєздатнішою армією в Європі
Третій президент України Віктор Ющенко. Фото: Віктор Ющенко/Facebook

Третій Президент України Віктор Ющенко оцінив стан сучасної української армії. Він зазначив, що нині Україна має найбоєздатніші Збройні сили в Європі.

Про це Віктор Ющенко заявив під свого час виступу, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Ющенко про Збройні сили України

Третій президент України Віктор Ющенко наголосив на тому, як кардинально змінилося ставлення світу до України. Він зазначив, що сьогодні саме українська стійкість і сила формують уявлення про європейські цінності.

"Якби ми років 20 назад запитали пересічного американця — знайди, будь ласка, на карті Україну. Я думаю, що багато хто б шукали в Африці біля Мадагаскару Україну. Можливо, і в Європі були б ще такі, які не знали, хто така Україна.

А тепер ми на весь голос говоримо і кажемо — якщо ви пізнаєте Україну, ви пізнаєте колосально великої доблесті європейських націй. Не питайте зараз, по кому дзвонить дзвін — по вас, європейці", — сказав Ющенко.

Водночас він зауважив, що нині найкраще воює Україна.

"Найкращий бронежилет — це український. Найкраще воює із росіянами Україна. А ми потребуємо тієї міжнародної консолідації, особливо європейської.

Особливо європейської, яка кінець кінцем декілька місяців тому призначила міністра оборони. Це вперше за 70 років Європа прийшла до розуміння, що треба у цьому світі добре вивчити політичний порядок дня. А у політичному порядку дня завжди на першому місці стоїть питання безпеки", — пояснив третій президент України.

Крім того, він додав, що першочергово необхідно давати відповіді на безпекові питання, а вже потім займатися всім іншим.

"Якщо ви дали відповідь на безпекові питання, будь ласка, тоді далі будемо займатися економікою, соціальною політикою і таке інше.

Якщо ви не дали відповідь на безпекові питання, будь ласка, не підіймайте інших питань, бо, можливо, ви й не доживете до них. Спочатку розв'яжіть питання вічності вашої нації й держави", — сказав Ющенко.

Водночас він наголосив, що сьогодні Україна має найкращу боєздатність в Європі.

"Так от сьогодні найкращу боєздатність із європейського мілітарного союзу дає Україна. У Європі сьогодні 210 військових бригад, а Україна серед цих 210 військових бригад має в тому числі 120 військових бригад. Так хто кому НАТО? Тобто насправді я, можливо, трошки підіймаю акценти, перебільшую щось, але Україна сьогодні переживає великий час. Величезний час. Час великих можливостей", — резюмував Віктор Ющенко.

Раніше Ющенко розповів, як закінчити повномасштабну війну Росії проти України.

Також третій президент України назвав шлях, який може привести до стійкого миру.

ЗСУ Віктор Ющенко Європа армія війна в Україні українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
