Ющенко вважає ЗСУ найбоєздатнішою армією в Європі

Третій президент України Віктор Ющенко. Фото: Віктор Ющенко/Facebook

Третій Президент України Віктор Ющенко оцінив стан сучасної української армії. Він зазначив, що нині Україна має найбоєздатніші Збройні сили в Європі.

Про це Віктор Ющенко заявив під свого час виступу, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Ющенко про Збройні сили України

Третій президент України Віктор Ющенко наголосив на тому, як кардинально змінилося ставлення світу до України. Він зазначив, що сьогодні саме українська стійкість і сила формують уявлення про європейські цінності.

"Якби ми років 20 назад запитали пересічного американця — знайди, будь ласка, на карті Україну. Я думаю, що багато хто б шукали в Африці біля Мадагаскару Україну. Можливо, і в Європі були б ще такі, які не знали, хто така Україна.

А тепер ми на весь голос говоримо і кажемо — якщо ви пізнаєте Україну, ви пізнаєте колосально великої доблесті європейських націй. Не питайте зараз, по кому дзвонить дзвін — по вас, європейці", — сказав Ющенко.

Водночас він зауважив, що нині найкраще воює Україна.

"Найкращий бронежилет — це український. Найкраще воює із росіянами Україна. А ми потребуємо тієї міжнародної консолідації, особливо європейської.

Особливо європейської, яка кінець кінцем декілька місяців тому призначила міністра оборони. Це вперше за 70 років Європа прийшла до розуміння, що треба у цьому світі добре вивчити політичний порядок дня. А у політичному порядку дня завжди на першому місці стоїть питання безпеки", — пояснив третій президент України.

Крім того, він додав, що першочергово необхідно давати відповіді на безпекові питання, а вже потім займатися всім іншим.

"Якщо ви дали відповідь на безпекові питання, будь ласка, тоді далі будемо займатися економікою, соціальною політикою і таке інше.

Якщо ви не дали відповідь на безпекові питання, будь ласка, не підіймайте інших питань, бо, можливо, ви й не доживете до них. Спочатку розв'яжіть питання вічності вашої нації й держави", — сказав Ющенко.

Водночас він наголосив, що сьогодні Україна має найкращу боєздатність в Європі.

"Так от сьогодні найкращу боєздатність із європейського мілітарного союзу дає Україна. У Європі сьогодні 210 військових бригад, а Україна серед цих 210 військових бригад має в тому числі 120 військових бригад. Так хто кому НАТО? Тобто насправді я, можливо, трошки підіймаю акценти, перебільшую щось, але Україна сьогодні переживає великий час. Величезний час. Час великих можливостей", — резюмував Віктор Ющенко.

Раніше Ющенко розповів, як закінчити повномасштабну війну Росії проти України.

Також третій президент України назвав шлях, який може привести до стійкого миру.