Кто кому НАТО — Ющенко назвал самую боеспособную армию в Европе

Кто кому НАТО — Ющенко назвал самую боеспособную армию в Европе

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 17:38
Ющенко считает ВСУ самой боеспособной армией в Европе
Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: Виктор Ющенко/Facebook

Третий Президент Украины Виктор Ющенко оценил состояние современной украинской армии. Он отметил, что сейчас Украина имеет самые боеспособные Вооруженные силы в Европе.

Об этом Виктор Ющенко заявил во время своего выступления, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.



Ющенко о Вооруженных силах Украины

Третий президент Украины Виктор Ющенко отметил, как кардинально изменилось отношение мира к Украине. Он отметил, что сегодня именно украинская стойкость и сила формируют представление о европейских ценностях.

"Если бы мы лет 20 назад спросили рядового американца — найди, пожалуйста, на карте Украину. Я думаю, что многие бы искали в Африке возле Мадагаскара Украину. Возможно, и в Европе были бы еще такие, которые не знали, кто такая Украина.

А теперь мы во весь голос говорим и говорим — если вы познаете Украину, вы познаете колоссально большую доблесть европейских наций. Не спрашивайте сейчас, по кому звонит колокол — по вам, европейцы", — сказал Ющенко.

В то же время он отметил, что сейчас лучше всего воюет Украина.

"Лучший бронежилет — это украинский. Лучше всего воюет с россиянами Украина. А мы нуждаемся в той международной консолидации, особенно европейской.

Особенно европейской, которая в конце концов несколько месяцев назад назначила министра обороны. Это впервые за 70 лет Европа пришла к пониманию, что надо в этом мире хорошо изучить политическую повестку дня. А в политической повестке дня всегда на первом месте стоит вопрос безопасности", — объяснил третий президент Украины.

Кроме того, он добавил, что в первую очередь необходимо давать ответы на вопросы безопасности, а уже потом заниматься всем остальным.

"Если вы дали ответ на вопросы безопасности, пожалуйста, тогда дальше будем заниматься экономикой, социальной политикой и так далее.

Если вы не дали ответ на вопросы безопасности, пожалуйста, не поднимайте другие вопросы, потому что, возможно, вы и не доживете до них. Сначала решите вопрос вечности вашей нации и государства", — сказал Ющенко.

В то же время он подчеркнул, что сегодня Украина имеет лучшую боеспособность в Европе.

"Так вот сегодня лучшую боеспособность из европейского милитарного союза дает Украина. В Европе сегодня 210 военных бригад, а Украина среди этих 210 военных бригад имеет в том числе 120 военных бригад. Так кто кому НАТО? То есть на самом деле я, возможно, немножко поднимаю акценты, преувеличиваю что-то, но Украина сегодня переживает большое время. Огромное время. Время больших возможностей", — резюмировал Виктор Ющенко.

Ранее Ющенко рассказал, как закончить полномасштабную войну России против Украины.

Также третий президент Украины назвал путь, который может привести к устойчивому миру.

ВСУ Виктор Ющенко Европа армия война в Украине украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
