Віктору Ющенку виповнюється 72 роки — чим він запам'ятався українцям

Третій президент України Віктор Ющенко. Фото: Facebook/Віктор Ющенко

В понеділок, 23 лютого 2026 року, третій президент України Віктор Ющенко святкує День народження. Йому виповнюється 72 роки.

Новини.LIVE зібрали факти з біографії видатного політика.

Що відомо про Віктора Ющенка

Народився Ющенко 23 лютого 1954 року. Його рідне село — Хоружівка в Сумській області. Батьки Ющенка — звичайні сільські вчителі. Батько, Андрій Андрійович, був учасником Другої світової війни, а після завершення бойових дій викладав англійську мову у Хоружівській середній школі. Мати, Варвара Тимофіївна, була вчителькою фізики та математики у Хоружівській середній школі.

Віктор Ющенко проходив строкову службу в лавах Радянської армії. Був у прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні.

Після завершення служби повернувся у Сумську область, де працював економістом. У 1993 році Ющенко став головою Національного Банку України. Саме при Ющенку була проведена грошова реформа. З 2 по 16 вересня 1996 року ввели в обіг національну українську валюту — гривню.

Кар'єра Ющенка

Після багатьох років роботи в економічній сфері, Ющенко вирішив піти у політику. У 1999 році він став прем'єр-міністром України.

Згодом Ющенко очолив опозиційний блок. У 2002 році він увійшов з ним до Верховної Ради, випередивши Комуністичну партію України за кількістю голосів.

Віктор Ющенко тисне руки прихильникам біля Кабінету міністрів у Києві, 26 квітня 2001 року. Фото: Reuters

У 2004 році Ющенко вирішив взяти участь у виборах президента України. На той час його основним конкурентом був Віктор Янукович. У вересні 2004 року Ющенка отруїли діоксидом. Він у важкому стані потрапив до австрійської клініки Рудольфінерхаус.

Президенство політик здобув після Помаранчевої революції, яка сталася через оголошення ЦВК попередніх результатів виборів. Під тиском українців Верховний Суд призначив повторний другий тур. Саме у ньому переміг Віктор Ющенко. Його інавгурація відбулася 23 січня 2005 року.

Президентство Ющенка

Під час президенства Віктора Ющенка почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями глави держави та посиленою роллю парламенту.

Правління Ющенка запам'яталося жорсткими протистояннями з тодішніми прем'єр-міністрами Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко. У 2007 році Ющенко вирішив розпустити Верховну Раду, що сталося вперше в історії незалежної України.

Віктор Ющенко цілує прапор України під час мітингу на відкриття своєї передвиборчої кампанії в Києві, 4 липня 2004 року. Фото: Reuters

Віктор Ющенко також прагнув добитися отримання Плану дій щодо членства в НАТО. У 2008 році Україна була за крок до цього.

Під час президенства Ющенка Україна здійснила значний крок у бік децентралізації, та розширення прав громадян та реформи виборчої системи. Водночас цей період став складним через економічні та політичні труднощі.

Ющенко після президенства

У 2010 році політик намагався знову стати президентом. Однак українці не обрали Ющенка. Після цього він заснував і очолив Всеукраїнську громадську організацію "Стратегічні ініціативи" для розвитку громадянського суспільства та збереження культури.

Ющенко відомий своєю любов'ю до бджільництва та колекціонування старовинниї предметів. Він має велику колекцію українських вишитих сорочок та рушників.

Після початку повномасштабного вторгнення Віктор Ющенко з родиною залишився в Україні. Він досліджує історію та опікується музеями.

Останні заяви Ющенка

Нещодавно третій президент України висловився про перемовини щодо припинення війни. Він розкритикував позицію країн, які готові піти на поступки Путіну та обмежують Україну замість того, аби тиснути на Росію.

Також Віктор Ющенко оцінив стан Збройних сил України. Він наголосив, що зараз саме українська армія є найсильнішою у Європі.