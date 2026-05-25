Игнат: ни одна страна не гарантирует 100% защиту от атак

Работа ППО. Фото: 58 ОМПБр им. И. Выговского

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что стопроцентного результата отражения комбинированных ударов пока не может гарантировать ни одна страна в мире. Кроме того, серьезным препятствием для украинских воинов являются сложные погодные условия.

Об этом эксклюзивно Юрий Игнат сообщил в эфире День.LIVE.

Отражение массированных ударов

В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Киев ракетами, баллистикой и дронами. Кроме того, противник нанес удар "Орешником" по Белой Церкви. По словам Игната, даже если есть ПВО, то при таком ударе результат будет ниже, чем при других обстрелах. Он отметил, что у каждого средства воздушного нападения есть свои параметры полета.

"Понятно, что надо реагировать, соответственно, противодействовать тоже разными средствами, очень трудно это делать, когда летит со всех сторон, видите, некоторые Telegram-каналы рисуют графики, как оно летело и откуда, как они обходят потенциальные места, где их могут перехватить и так далее", — говорит начальник управления коммуникаций Воздушных Сил.

Кроме того, ключевым фактором являются погодные условия. Сбивание усложняется, когда облака, гроза и так далее.

Читайте также:

Игнат отметил, что сейчас гарантировать, что все будет сбито невозможно в любой стране мира. По его словам, сбивается максимально возможное количество, если есть средство ПВО в нужном месте и в нужное время. В частности, речь идет о Patriot.

"Одной батареей Киев не перекроешь, надо несколько батарей, потому что Киев - огромный город, и Patriot, как вы знаете, смотрит в одну сторону, его радар направлен, потенциальный, а ему за воротничок может полететь что-то другое. Поэтому все средства работают, сбивается то, что можно, и такая огромная плотность атаки с различными другими факторами, о которых я упомянул, не приводит к такому результату, как мы хотели бы видеть", — добавил Игнат.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированный обстрел Украины. Основным направлением удара был Киев. Оккупанты применили 690 средств воздушного нападения. А в ночь на 25 мая Россия выпустила против Украины 262 ударные дроны различных типов.

Кроме того, 24 мая захватчики ударили "Орешником" по Белоцерковщине в Киевской области. Пуск ракеты россияне осуществили с полигона Капустин Яр.