Ігнат: жодна країна не гарантує 100% захист від атак

Робота ППО.

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що стовідсоткового результату відбиття комбінованих ударів наразі не може гарантувати жодна країна у світі. Крім того, серйозною перешкодою для українських воїнів є складні погодні умови.

Про це ексклюзивно Юрій Ігнат повідомив в ефірі День.LIVE.

Відбиття масованих ударів

У ніч проти 24 травня Росія масовано атакувала Київ ракетами, балістикою та дронами. Крім того, противник завдав удару "Орєшніком" по Білій Церкві. За словами Ігната, навіть, якщо є ППО, то при такому ударі результат буде нижчим, ніж при інших обстрілах. Він зазначив, що у кожного засобу повітряного нападу є свої параметри польоту.

"Зрозуміло, що треба реагувати, відповідно, протидіяти теж різними засобами, дуже важко це робити, коли летить з усіх сторін, бачите, деякі Telegram-канали малюють графіки, як воно летіло і звідки, як вони обходять потенційні місця, де їх можуть перехопити і так далі", — каже начальник управління комунікацій Повітряних Сил.

Крім того, ключовим фактором є погодні умови. Збиття ускладнюється, коли хмари, гроза і так далі.

Ігнат наголосив, що наразі гарантувати, що все буде збито неможливо у будь-якій країні світу. За його словами, збивається максимально можлива кількість, якщо є засіб ППО в потрібному місці та в потрібний час. Зокрема, йдеться про Patriot.

"Однією батареєю Київ не перекриєш, треба декілька батарей, тому що Київ – величезне місто, і Patriot, як ви знаєте, дивиться в один бік, його радар спрямований, потенційний, а йому за комірець може полетіти щось інше. Тому всі засоби працюють, збивається те, що можна, і така величезна щільність атаки з різними іншими факторами, про які я згадав, не призводить до такого результату, як ми хотіли б бачити", — додав Ігнат.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 24 травня Росія здійснила масований обстріл України. Основним напрямком удару був Київ. Окупанти застосували 690 засобів повітряного нападу. А у ніч проти 25 травня Росія випустила проти України 262 ударні дрони різних типів.

Крім того, 24 травня загарбники вдарили "Орєшніком" по Білоцерківщині у Київській області. Пуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустин Яр.