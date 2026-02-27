Вынесут ли вопрос завершения войны на голосование — Гетманцев объяснил

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Вопрос завершения войны должен быть вынесен на всенародное голосование, чтобы именно граждане определили дальнейший путь. В то же время переговорная команда обязана выработать максимально выгодные для страны условия.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Нардеп заявил, что только украинцы должны решать будущее страны

Нардеп заявил, что в Украине пока нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность, чтобы заключить мир или отказаться от него.

"Поэтому меня возмущают призывы наших деятелей, которые требуют не выносить на референдум вопрос мира и войны. Я абсолютно убежден в том, что это должен быть юридически измеренный вопрос, но с другой стороны то, что это должен решить народ — я в этом абсолютно убежден", — заявил Гетманцев.

Он подчеркнул, что никто не имеет права подменять своими концепциями мнение народа.

"Народ должен решить акцептировать или нет. Если нет, то будем продолжать договариваться. Но я поддерживаю то, о чем договорятся наши ребята", — добавил парламентарий.

Возможен ли референдум во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о подготовке к референдуму. В то же время, по его словам, Украина готова к избирательному процессу при условии наличия соответствующих гарантий безопасности.

Экономист Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE отметил, что референдум является опасным для Украины сейчас. По его словам, политические элиты должны брать на себя сложные решения, а не пытаться размыть ответственность через общество.