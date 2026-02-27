Умови переговорів можуть стати предметом всенародного голосування

Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Українське суспільство має вирішити на референдумі, як завершувати війну. Тому перемовники повинні досягти умов найкращих для країни.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Нардеп заявив, що лише українці мають вирішувати майбутнє країни

Нардеп заявив, що в Україні наразі немає жодної людини, яка може взяти на себе відповідальність, щоб укласти мир чи відмовитись від нього.

"Тому мене обурють заклики наших діячів, які вимагають не виносити на референдум питання миру і війни. Я абсолютно переконаний в тому, що це має бути юридично виміряне питання, але з іншого боку те, що це має вирішити народ — я в цьому абсолютно переконаний", — заявив Гетманцев.

Він наголосив, що ніхто не має права підміняти своїми концепціями думку народу.

"Народ має вирішити чи акцептувати, чи ні. Якщо ні, то будемо продовжувати домовлятися. Але я підтримую те, про що домовляться наші хлопці", — додав парламентар.

Чи можливий референдум під час війни

Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію щодо підготовки до референдуму. Водночас, за його словами, Україна готова до виборчого процесу за умови наявності відповідних гарантій безпеки.

Економіст Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE зазначив, що референдум є небезпечним для України зараз. За його словами, політичні еліти повинні брати на себе складні рішення, а не намагатися розмити відповідальність через суспільство.