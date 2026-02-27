Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Референдум щодо війни — Гетманцев озвучив свою позицію

Референдум щодо війни — Гетманцев озвучив свою позицію

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 21:45
Умови переговорів можуть стати предметом всенародного голосування
Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Українське суспільство має вирішити на референдумі, як завершувати війну. Тому перемовники повинні досягти умов найкращих для країни.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нардеп заявив, що лише українці мають вирішувати майбутнє країни

Нардеп заявив, що в Україні наразі немає жодної людини, яка може взяти на себе відповідальність, щоб укласти мир чи відмовитись від нього.

"Тому мене обурють заклики наших діячів, які вимагають не виносити на референдум питання миру і війни. Я абсолютно переконаний в тому, що це має бути юридично виміряне питання, але з іншого боку те, що це має вирішити народ я в цьому абсолютно переконаний", — заявив Гетманцев.

Він наголосив, що ніхто не має права підміняти своїми концепціями думку народу.

"Народ має вирішити чи акцептувати, чи ні. Якщо ні, то будемо продовжувати домовлятися. Але я підтримую те, про що домовляться наші хлопці", — додав парламентар.

Чи можливий референдум під час війни

Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію щодо підготовки до референдуму. Водночас, за його словами, Україна готова до виборчого процесу за умови наявності відповідних гарантій безпеки.

Економіст Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE зазначив, що референдум є небезпечним для України зараз. За його словами, політичні еліти повинні брати на себе складні рішення, а не намагатися розмити відповідальність через суспільство.

переговори Данило Гетманцев референдум війна в Україні мирні переговори
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації