Кущ розкритикував спроби перекласти відповідальність на суспільство за території

Олексій Кущ. Фото: huxley.media

Політичні рішення щодо територіальних питань мають ухвалюватися на рівні керівництва держави, без перекладання відповідальності на громадян через референдум.

Таку позицію висловив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Економіст пояснив, чому референдум є недоречним для України

Він наголосив, що спроби винести ключові питання на всенародне голосування в нинішній ситуації є не лише ризикованими, а й маніпулятивними. За словами Куща, політичні еліти повинні брати на себе складні рішення, а не намагатися розмити відповідальність через суспільство.

"Політичні еліти мають прийняти це важке рішення самостійно — ось ключовий момент", — заявив економіст.

Він вважає, що ідея референдуму в такому контексті виглядає лицемірно, адже суспільство роками перебувало під впливом інформаційної пропаганди, а тепер від нього очікують зваженої відповіді щодо завершення війни.

"Усі намагання перенести це на референдум — це розмиття відповідальності. Спочатку були розігріті очікування суспільства, а тепер ви хочете, щоб воно дало вам правдиву відповідь, як завершувати війну", — пояснив Кущ.

Як приклад він навів історію радянсько-фінської війни, зокрема рішення фінського керівництва про її завершення. За словами економіста, тоді ключові кроки ухвалювалися без загальнонаціонального голосування, попри те що значна частина суспільства була готова продовжувати бойові дії.

"Коли Меннергейм приймав рішення завершувати війну через болісні компроміси, він не проводив референдум. Хоча значна частина фінського суспільства була налаштована воювати далі", — зазначив він.

Кущ підкреслив, що політичний лідер у тій ситуації тверезо оцінював реальний стан справ і розумів, що ресурси країни вичерпуються, а подальше протистояння лише погіршуватиме становище.

За його словами, для меншої держави у війні з потужнішим противником ключовою є стратегія максимального спротиву з подальшою фіксацією мінімальних втрат у найвищій точці цього спротиву.

"Коли, скажімо так, мала країна воює проти значної за розміром країни, то ключова стратегія, яка описана в мемуарах Меннергейма, вона полягає в тому, щоб зафіксувати мінімальні втрати на максимальній точці спротиву. Тобто надати агресору максимальний спротив і на цій точці зафіксувати мінімальні втрати. І ніяких ілюзій про те, що цей агресор розвалиться на куски через декілька років", — зазначив Олексій Кущ.

