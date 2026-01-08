Відео
Головна Новини дня Вибори під час війни — юрист назвав можливі проблеми

Вибори під час війни — юрист назвав можливі проблеми

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:02
Юрій Ключковський назвав проблеми, які можуть виникнути під час виборів у воєнний стан
Вибори в Україні. Фото: ГО "Опора"

У випадку проведення виборів під час воєнного стану може виникнути проблема не лише безпеки, а й нестачі членів комісій. Є загроза, що вибори можуть бути проведені некваліфіковано.

Про це заявив юрист, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Юрій Ключковський під час засідання робочої групи з питань проведення виборів у четвер, 8 січня.

Читайте також:

Чому важливо, щоб вибори відбулися кваліфіковано

"Голосування під страхом. Йдеться не лише про те, що в день голосування виборці боятимуться прийти на дільницю. Хочу нагадати про членів виборчих комісій — це масова категорія людей. У нас десятки тисяч дільниць, де мають працювати по 12–15 людей", — розповів він.

Ключковський наголосив, що для України важливо провести вибори кваліфіковано. Інакше це може призвести до масштабних правових і політичних наслідків.

"Проблема буде в тому, щоб їх знайти. Тих, хто згоден працювати в таких умовах воєнного стану, без гарантованої відсутності "прильоту". І які ще здатні кваліфіковано працювати", — сказав він.

Як приклад юрист навів парламентські вибори 2012 року, де на п’ятьох округах так і не вдалося встановити результати виборів через численні порушення, фальсифікації та відсутність оригіналів документів.

Нагадаємо, раніше професорка назвала питання, щодо яких не може проводитись референдум.

Президент України Володимир Зеленський розповів, у якому місяці можуть бути внесені зміни до виборчого законодавства.

Верховна Рада вибори референдум війна в Україні юрист
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
