Юрій Ключковський назвав проблеми, які можуть виникнути під час виборів у воєнний стан

У випадку проведення виборів під час воєнного стану може виникнути проблема не лише безпеки, а й нестачі членів комісій. Є загроза, що вибори можуть бути проведені некваліфіковано.

Про це заявив юрист, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Юрій Ключковський під час засідання робочої групи з питань проведення виборів у четвер, 8 січня.

Чому важливо, щоб вибори відбулися кваліфіковано

"Голосування під страхом. Йдеться не лише про те, що в день голосування виборці боятимуться прийти на дільницю. Хочу нагадати про членів виборчих комісій — це масова категорія людей. У нас десятки тисяч дільниць, де мають працювати по 12–15 людей", — розповів він.

Ключковський наголосив, що для України важливо провести вибори кваліфіковано. Інакше це може призвести до масштабних правових і політичних наслідків.

"Проблема буде в тому, щоб їх знайти. Тих, хто згоден працювати в таких умовах воєнного стану, без гарантованої відсутності "прильоту". І які ще здатні кваліфіковано працювати", — сказав він.

Як приклад юрист навів парламентські вибори 2012 року, де на п’ятьох округах так і не вдалося встановити результати виборів через численні порушення, фальсифікації та відсутність оригіналів документів.

